Recordar é viver: na estreia de Luxemburgo, Alecsandro dá vitória ao Flamengo contra Botafogo

Flamengo e Botafogo tem encontro marcado neste sábado (21) pela décima quarta (14ª) rodada do Campeonato Brasileiro. Os momentos são opostos, mas a vontade de vencer é a mesma, por objetivos diferentes.

Em 2014, pela décima segunda rodada da competição nacional, deu clube da Gávea. Na época na zona de rebaixamento e na estreia de Vanderlei Luxemburgo, o Mais Querido contou com uma forte cabeçada de Alecsandro para sair de campo vitorioso.

A VAVEL Brasil te coloca no clima do clássico deste final de semana te relembrando lance a lance do confronto de quatro anos atrás, que deu início a arrancada do Rubro-negro para escapar do rebaixamento.

Como foi o jogo:

Com 4 segundos de jogo o Urubu criou a primeira chance, na saída de bola. Cáceres fez ligação direta com Everton que finalizou de primeira para fora. Alecsandro também tentou, nesse caso de cabeça, após levantamento de João Paulo, mas o desvio foi por cima da meta de Jefferson.

O Glorioso respondeu em jogada de altíssima velocidade. Carlos Alberto passou no meio de dois marcadores e tocou em profundidade para Emerson Sheik, que invadiu a área e finalizou cruzado. A bola bateu na rede pelo lado de fora, o que levou alguns torcedores a comemorar o possível gol.

Edílson e Sheik fizeram Paulo Victor trabalhar duas vezes, levando perigo à meta rubro-negra. Primeiro, o lateral encheu o pé e obrigou o arqueiro a espalmar. No rebote, o atacante bateu colocado e o goleiro encaixou de forma tranquila.

No final do primeiro tempo, o desafogo e alívio do Flamengo saiu da cabeça de Alecsandro. Everton esticou para João Paulo na ponta esquerda e o lateral cruzou na medida para o atacante cabecear firme, com força, não dando chances a Jefferson.

Em um jogo dominado pelo clube da Gávea, o início do segundo tempo foi como o primeiro. Pressão dos mandantes. Mugni lançou Everton e o camisa 22 chegou batendo forte, mas o camisa 1 de General Severiano defendeu com segurança.

O Alvinegro tentava responder, buscava o empate de alguma maneira. Depois de bola espirrada no meio-campo, o lateral-direito Edílson ficou com a sobra, ajeitou, e encheu o pé, mas parou nas mãos de Paulo Victor, que viveu um dos melhores anos da carreira em 2014.

Apesar das muita tentativas, bolas levantadas na área, arremates de longa distância, a bola não entrou e o Mais Querido sau vitorioso na estreia do novo treinador.

Confira o gol do jogo: