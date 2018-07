Flamengo faz proposta de empréstimo por Wendel, mas Sporting recusa negociação

Google Plus

Em busca de um volante para suprir a saída de Jonas, vendido ao Al-Ittihad, da Arábia Saudita, o Flamengo foi até o Sporting-POR, tentar o empréstimo do volante Wendel, 20 anos, ex-Fluminense, que está no Rio de Janeiro, com a permissão dos portugueses.

A VAVEL Brasil entrou em contato com um dos empresários do atleta, Carlos Henrique Brasil, que confirmou a proposta do Rubro-Negro pelo jovem jogador, mas destacou que a equipe carioca tentou contratar Wendel por empréstimo. Carlos Henrique ainda informou que o clube português recusou pois não tem interesse em emprestar o volante.

Na manhã desse sábado, o jornal português "A Bola" noticiou que o Flamengo ofereceu 8 milhões de euros (aproximadamente R$ 35,4 milhões) para contratar o jogador em definitivo. Wendel deixou o Fluminense em janeiro, por 8,7 milhões de euros (aproximadamente R$ 38,5 milhões), e estipulou uma multa de quase R$ 266 milhões pelo atleta.

Em maio, torcedores encapuzados da equipe portuguesa invadiram o centro de treinamento do Sporting, em Alcochete (POR), para agredir e ameaçar jogadores e membros da comissão técnica do Leão. Alguns jogadores, incluindo astros como Bas Dost e Rui Patrício, deixaram a equipe após o episódio.

Wendel subiu para a equipe profissional do Fluminense em 2017, quando logo se destacou e se tornou uma das principais peças da equipe comandada por Abel Braga. Precisando vender jogadores, o Tricolor aceitou a proposta portuguesa no início do ano. Na carreira, o volante fez 62 jogos e marcou 7 gols.