AO VIVO: acompanhe o aniversário de 116 anos do Fluminense e despedida de Ricardo Berna

Não saia daí! Instantes antes do início do evento voltaremos AO VIVO trazendo tudo que estiver acontecendo com fotos, vídeos, declarações e muito conteúdo sobre esse dia no Fluminense. Até já!

Programação completa:

9h às 22h – Entrega das recompensas do crowdfunding na entrada do clube. Todos os colaboradores do financiamento coletivo poderão entrar nas Laranjeiras.

9h às 20h – Período de funcionamento da Sala de Troféus do Fluminense. Entrada: preço fixo de R$ 20. O público pagante receberá um copo temático da Flu Fest 2018 de brinde.

10h às 20h - Primeiro Festival Flu de Truck com diversos expositores, shows, grafismo, churrasco, cerveja e muita música. Local: estacionamento atrás do gol do Estádio das Laranjeiras, com vista privilegiada para o campo e o Cristo Redentor.



10h às 20h - Flash Tattoo - Parceria com a Rio Ink. Serão dois tatuadores com desenhos incríveis do Tricolor. Tempo para fazer cada tattoo: de 30m até 40min cada. Valores: de R$ 100 até R$ 250

10h às 13h – Atividades lúdicas no Parquinho Infantil para crianças até 12 anos, com recreação, brinquedos especiais em área kids, treino de embaixadinhas com atletas de Xerém, troca de figurinhas e distribuição de guloseimas. A entrada será liberada para filhos ou netos de quem contribuiu no crowdfunding.

10h às 18h – Encontro oficial de ex-jogadores do Fluminense. Local: Bar da Piscina. Acesso direto somente para sócios, mas parte do grupo de ex-atletas estará circulando pelo clube ao longo das atividades do dia.

14h às 17h – Dois jogos comemorativos no campo das Laranjeiras reunindo ex-jogadores campeões pelo Fluminense, artistas tricolores e torcedores que contribuíram com R$ 1.500 ou mais no crowdfunding. A segunda partida será a despedida oficial do goleiro Ricardo Berna do futebol. Alguns ex-atletas tricolores que já confirmaram presença: Aldo, Cadu, Djair, Gabriel, Leandro Euzébio, Leonardo, Lira, Marco Brito, Paulinho, Rogerinho, Romerito, Ronald, Rubens Galaxe, Vica e Washington “Coração Valente”. O acesso à arquibancada social será liberado somente para sócios do clube ou para quem colaborou no crowdfunding, mediante lotação.

18h às 20h – Lançamento do livro oficial "O Maraca é nosso! - O Fluminense no Templo do Futebol", obra editada e produzida pelo Flu-Memória. A ação terá a presença especial de ídolos tricolores campeões pelo clube nas décadas de 1970, 1980, 1990, 2000 ou 2010. Local: Sala de Imprensa Nelson Rodrigues.

21h30 às 3h – Festa de 116 anos do Fluminense Football Club no Salão Nobre. O evento vai contar com a apresentação de Alexandre Araújo, do programa Pop Bola da Rádio Globo. A abertura será com um stand up comedy do humorista Sérgio Mallandro. A grande atração será o da banda Blitz, de Evandro Mesquita. Som do DJ tricolor João Rodrigo, da Festa Modinha e encerramento com a bateria da Escola de Samba Beija-Flor. Comida e bebida serão liberados.

OBSERVAÇÕES:

Alguns horários e detalhes da programação estão sujeitos a alterações, assim como, pode haver acréscimos e surpresas durante o dia do evento. Haverá venda de convites para a festa, das 9h às 20h, no balcão da Sala de Troféus. O valor é R$ 250. Menores de 18 anos também pagam e só entram acompanhados dos responsáveis. Início da festa às 21h30 e término às 3h.

18h30 – Show de Bernardo Pajé apresenta “Noites Brasileiras” (voz e violão);

18h – Lançamento do livro “O Maraca é Nosso”;

15h - Graffiti Delivery (grafitagem da Van de Xerém);

14h – Dj Daniel Faria;

13h – Show Banda Fireheat (Rock);

11h – Show de Mariana D´Andréa & Felipe Diaz (MPB);

10h – Abertura do Flu de Truck;

Rock clássico, MPB, pop, baião e temas cantados pela torcida tricolor nas arquibancadas serão o fio condutor das bandas que vão entreter o público no Flu de Truck.

Shows

- Cervejaria Primata: cervejaria caseira, feita pelo mestre cervejeiro Rafael Dias, sem adição de conservantes, utilizando insumos importados para garantir o alto padrão de qualidade.

- Cervejaria Kremer: empresa 100% brasileira, com tradição alemã de chopes e cervejas artesanais.

- 4Bier Smoked House: a casa trará um cardápio variado de carnes. Do churrasco texano (brisket), até a paixão nacional (picanha).

- Foster Haus: foodtruck de comida alemã. De hambúrguer alemão de pernil suíno com bacon, maionese de curry, geléia de abacaxi com pimenta, chucrute e queijo no pão de malte com cacau até o melhor pão com linguiça da vida. São duas linguiças suínas artesanais (200g) e queijo no pão de brioche com parmesão.

- Mate do Vovô: apresentando um cardápio variado, diferenciado, moderno, saudável e sazonal. Com opções para todas as faixas etárias, conceitos e restrições alimentares. Também serão comercializados sanduíches compostos de proteínas de origem animal e vegetal, além de pão de queijo tradicional e recheado e as opções sem glúten oul actose representadas pelos omeletes e crepiocas.

- Boteco Dona Clara: hambúrguer de fraldistela, blend de fraldinha e costela, em versões como o clássico, com queijo, barbecue e cebolas fritas no pão de batata. Também possuem um generoso cachorro-quente de linguiça de pernil defumada com três queijos (gorgonzola, provolone e mussarela gratinada), mais barbecue e cebolas fritas.

- Milou Doces: a bike traz doces preparados com chocolate belga, brigadeiros que chegam a derreter na boca e um bolo de pote inesquecível.

- Barbearia do Zé: muito além de uma simples barbearia. O torcedor tricolor que frequenta o setor Leste Inferior do Maracanã já está familiarizado. Para quem não conhece, essa é uma boa oportunidade de desfrutar dos serviços.

- Le Petit Spa: é uma empresa referência em atendimentos para relaxamento e bem estar. Em todos os jogos do Fluminense o SPA oferece o serviço de massagem para os torcedores no setor Leste Inferior no Maracanã. Desta vez o estúdio estará disponível para os torcedores na Flu Fest.

Confira a lista de expositores:

Uma das novidades da edição 2018 da Flu Fest é o lançamento do conceito gastronômico do clube, o Flu de Truck. Como forma de proporcionar um ambiente diferente e atrativo aos tricolores, o espaço, localizado atrás do gol (direção da Rua Pinheiro Machado), contará com nove trucks de comidas e bebidas variadas, além de diversos expositores, shows, Djs, grafismo, entre outros, das 10h às 20h, com participação do clube na verba arrecadada.

Foto: Divulgação Fluminense

Na partida principal, o goleiro Ricardo Berna formou um time com diversos ex-atletas e amigos para enfrentar a equipe formada por outros ex-jogadores do clube e artistas. Gabriel, Leandro Euzébio, Magno Alves e Washington "Coração Valente" são alguns nomes já confirmados.

Foto: Divulgação Fluminense

O primeiro jogo reunirá ex-atletas campeões pelo Fluminense nos anos 1970, 1980 e 1990. Boa parte dos atletas campeões estaduais em 1995 já confirmou presença. Além deles, Léo Percovich, Aldo, Vica, Válber, Deley, Romerito, Paulinho, Cláudio Adão, entre outros, também vão participar.

Além dos festejos do clube, dois jogos serão disputados a partir das 14h no histórico gramado da sede do clube, e contarão com a participação de ex-atletas, artistas, personalidades e os principais colaboradores do crowdfunding.

RETIRADA DAS RECOMPENSAS:

A retirada das recompensas será realizada no clube, nas Laranjeiras, de 9h às 22h, deste sábado (21/07). A pessoa que retirar deve trazer um documento de identidade original ou cópia do participante, sem necessidade de avisar. Posteriormente, as recompensas devem ser resgatadas no balcão da Sala de Troféus, exceto às segundas, até 21/9. Passado o período, o clube ficará livre para usar institucionalmente recompensas não retiradas.

As recompensas do financiamento coletivo serão um copo personalizado, um póster, o livro sobre a história do Fluminense no Maracanã, um par de ingressos para a festa oper bar que ocorrerá no clube, uma camisa branca retrô dos anos 1960 usada por Carlos Alberto Torres, Denílson, Lula, Procópio, Samarone e uma bola retrô do primeiro jogo da Seleção Brasileira, em 1914.

Veja abaixo algumas das recompensas:

Foto: Mailson Santana/ FFC

Foto: Mailson Santana/ FFC

Foto: Mailson Santana/ FFC

Para viabilizar financeiramente o projeto, que caiu no gosto da torcida, o Flu convocou a família tricolor para marcar presença. Este é o sexto financiamento coletivo oficial do clube desde 2012. Em todos, felizmente, graças ao apoio de tantos tricolores, a estratégia deu certo e se tornou até uma tradição, virando inclusive exemplo para outros clubes e estudo de caso no mercado.

Neste ano, como tema dos festejos, o "Flu-Memória" irá enaltecer a belíssima história tricolor no Maracanã, o estádio mais mítico do mundo. Será uma junção do passado, presente e futuro da instituição. Será lançado um livro institucional sobre esse tema.

Pelo quarto ano consecutivo, o clube resolveu convocar a torcida para promover uma festa especial. E pela primeira vez, a já tradicional Flu Fest foi agendada justamente no dia da fundação do Tricolor.

Foto: Divulgação Fluminense

Filho de George Emmanuel Cox e Minervina Dutra Cox teve seu corpo transladado para o Rio de Janeiro sendo sepultado no cemitério de São João Baptista, Carneiro Perpétuo 2.068 – Quadra 38, no bairro de Botafogo em 21 de outubro de 1931. Símbolo da idealista e aristocrática juventude de 1902, seu nobre e inesquecível exemplo de perseverança, tornou possível a existência da grande legenda chamada Fluminense Football Club.

Cox era carioca, nasceu no dia 20 de janeiro de 1880 no Largo dos Leões, zona sul do Rio de Janeiro. Faleceu na França, em 6 de outubro de 1931, com 51 anos de idade. Foi presidente do clube de 21 de julho de 1902 a 31 de dezembro de 1903 e era 100% amadorista.

Partiu para Londres, em 1910, definitivamente, tendo recebido no seu embarque, uma mensagem de despedida, assinada por sócios do Fluminense. Essa mensagem foi encontrada em seus pertences após sua morte, com o seguinte texto escrito por Cox: “Cresswell. In case of my death, send to Mario Pollo, secretary of Fluminense F. C. Rio de Janeiro” (Cresswell Em caso de morte, enviar para Mario Pollo, secretário do Fluminense F. C. Rio de Janeiro ”). Sua vontade foi atendida.

Foto: Acervo do F.F.C.

Em sua gestão como presidente, o clube instalou-se no terreno onde se encontra até hoje, nas Laranjeiras, adotou o primeiro uniforme e a primeira bandeira, com as cores cinza e branco. Além de jogar sete partidas pelo time principal do Fluminense, sem marcar nenhum gol, iniciou oficialmente o intercâmbio com os clubes paulistas, através da temporada realizada em São Paulo, em 1903. Foi por sugestão Oscar Cox e de Mário Rocha que nos tornamos tricolores.

Foto: Acervo do F.F.C.

Oscar Alfredo Cox, com 22 anos, trabalhou muito pela introdução do futebol no Rio de Janeiro, conseguindo inúmeros adeptos. Derrubando preconceitos ao novo e estranho “jogo de bola”, transpôs obstáculos e conseguiu chegar a criação do nosso glorioso e eterno Fluminense Football Club.

A lista dos 20 sócios fundadores do clube: 1 – Horácio da Costa Santos, 2 – Mário Rocha, 3 – Walter Schuback, 4 – Félix Frias, 5 – Mário Frias, 6 – Heráclito de Vasconcelos, 7 – Oscar Alfredo Cox, 8 – João Carlos de Mello, 9 – Domingos Moitinho, 10 – Luís da Nóbrega Júnior, 11 – Arthur Gibbons, 12 – Virgílio Leite, 13 – Manoel Rios, 14 – Américo da Silva Couto, 15 – Eurico de Moraes, 16 – Victor Etchegaray, 17 – A. C. Mascarenhas, 18 – Álvaro Drolhe da Costa, 19 – Júlio de Moraes e 20 – A. H. Roberts.

Na histórica data de 21 de julho de 1902, no Rio de Janeiro – Distrito Federal, era fundado o Fluminense Football Club. A reunião foi presidida por Manoel Rios e secretariada por Oscar Cox e Américo Couto. Por proposta de João Carlos de Mello e Virgílio Leite, Oscar Alfredo Cox foi aclamado primeiro presidente do clube, assumindo então os trabalhos e passando Manoel Rios para secretário. Outra proposta de João Carlos de Mello foi aprovada, os vinte presentes na reunião seriam considerados os fundadores do clube.

Foto: Acervo do F.F.C.

Via correio do então Distrito Federal, bilhetes postais formulando o convite para a reunião a ser realizada às 8 ½ h da noite da noite, no casarão da Rua Marquês de Abrantes, número 51, residência de Horácio da Costa Santos, afim de tratar-se da fundação do Fluminense Football Club.

O nome Fluminense surgiu na reunião de fundação do clube, em 21 de julho de 1902. Apesar de a ideia inicial ter recaído sobre Rio Football Club, acabou prevalecendo Fluminense, derivado do latim flūmen, que significa "rio". O termo também é usado para se referir aos nativos do Estado do Rio de Janeiro (Flūmen Januarii, em latim), desde a Constituição Brasileira de 1891.

Neste sábado 21 de julho de 2018, o Fluminense Football Club completa 116 anos. A VAVEL Brasil estará, AO VIVO, diretamente da sede histórica das Laranjeiras acompanhando todas as atividades que estarão ocorrendo no clube.