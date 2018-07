Renato celebra vitória do Grêmio sobre Atlético-MG: ''Até me surpreendeu''

Após mais de 30 dias sem jogos, por conta da Copa do Mundo, o Grêmio voltou ao Brasileirão. E voltou com vitória. Na noite desta quarta-feira, o Tricolor venceu o Atlético-MG por 2 a 0 na Arena e dorme no G-4 da competição. Mesmo tendo dificuldades no primeiro tempo, a equipe construiu o placar na etapa final. Para o treinador Renato Gaúcho, a atuação de seus jogadores até surpreendeu-o devido à falta de ritmo.

Em entrevista coletiva após a partida, Portaluppi chamou atenção para o longo período sem compromissos oficiais. Durante a parada da Copa do Mundo, o elenco principal teve dois jogos-treino e um amistoso, algo considero pouco para colocar os atletas em plenas condições para o segundo semestre.

"Eu tinha essa preocupação, que era uma coisa normal, voltar após 30 e poucos dias a jogar. Por mais que a gente tenha treinado, o jogador precisa de ritmo de jogo. Até me surpreendeu o desempenho dos jogadores. Minha equipe teve uma grande atuação, toque de bola, pressão sobre o adversário. O que faltou um pouquinho foi chutar a gol no primeiro tempo", comentou Renato.

Assim como ocorreu em outros jogos na Arena, o Grêmio encontrou um time fechado, à espera dos contra-ataques. O time de Renato, assumiu o controle do jogo desde o início, mas criaram poucas oportunidades nos 45 minutos iniciais. Os ajustes no intervalo permitiram o time chegar aos dois gols no segundo tempo – com direito a pênalti perdido por Luan.

"Mudamos umas coisas no intervalo e fizemos o gol logo no início do segundo tempo. E falei para eles (jogadores) que, no momento que o Atlético sofresse o gol, ia sair para o jogo e iríamos aproveitar. Acho que minha equipe teve o domínio nos 90 minutos e o resultado está de bom tamanho", acrescentou.

Com a vitória em Porta Alegre, o Grêmio chega aos 23 pontos na tabela e chega à quarta posição. No próximo domingo, o time comandado por Portaluppi, viaja ao Rio de Janeiro para enfrentar o Vasco, em São Januário, às 16h.