Fora da lista para Copa Sul-Americana, Fabrício se aproxima de saída do Vasco

Fabrício está cada vez mais próximo de deixar o Club de Regatas Vasco da Gama. O atleta não vinha sendo relacionado para os jogos do Cruz-Maltino e não será relacionado para a Copa Sul-Americana, competição que o clube disputa deve a precoce eliminação na Libertadores.

A situação do lateral-esquerdo é bem crítica. Aguardando uma proposta para sair, o jogador foi preterido por Jorginho a ponto do treinador não ter nenhuma opção para a posição no banco contra o Fluminense, na quinta-feira (19).

Com contrato assinado ainda na gestão de Eurico Miranda, Fabrício vem custado ao clube R$ 180 mil mensais. Ele jogou apenas 13 vezes e marcou um único gol, em clássico contra o Fluminense, pela semifinal do Campeonato Carioca deste ano de 2018.

O próximo confronto do Alvinegro é diante do Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, no domingo (22), às 16h. Pela Copa Sul-Americana, o Gigante da Colina tem dois duelos contra a Liga Deportiva Universitária (LDU), sendo o primeiro na próxima quarta-feira (25), no Equador.