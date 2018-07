TRT libera R$ 30 milhões e Vasco se aproxima de adquirir Certidão Negativa de Débito

Google Plus

O Vasco vai se reerguendo no cenário nacional. Aos poucos, Alexandre Campello e sua direção vão resolvendo pendências, quitando débitos e dando uma cara nova, financeiramente falando, ao clube da Colina.

Neste sábado (21), o Cruz-Maltino deu um grande passo para voltar a ter a Certidão Negativa de Débito (CND), que permite que o clube possa negociar patrocínios com empresas estatais, como a Eletrobras, que já patrocinou o clube.

Segundo informou a coluna de Ancelmo Góis, no jornal “O Globo”, o Tribunal Regional do Trabalho da segunda região desbloqueou o valor de R$ 30 milhões que estavam num depósito judicial. Com isso, o clube dá um grande passo para adquirir a CND.

A verba é exclusiva para quitação de impostos. O Alvinegro poderá se manter também no Profut, além de acertar suas pendências fiscais. O documento servirá como comprovação de que o Vasco não tem dividas fiscais com o governo federal.