Bahia x Vitória AO VIVO online pelo Campeonato Brasileiro 2018 (0-0)

ÁRBITRO: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ). Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

Boa tarde leitores da VAVEL Brasil! Bem-vindo à transmissão de Bahia x Vitória ao vivo hoje , pelo Campeonato Brasileiro. O confronto acontece na Fonte Nova, às 16 (de Brasília).

O Vitória recebeu o Vitória, no Barradão, na última rodada e venceu o Paraná por 1 a 0, deixando o Z-4. Veja os melhores momentos:

Na última rodada, o Bahia empatou com a Chapecoense em 1 a 1, na Arena Condá. Veja os melhores momentos:

As duas equipes fizeram três clássicos em 2018, e o Bahia venceu todos.

Quem está fora (VIT): André Lima, Rhayner, Juninho e Rodrigo Andrade.

Por outro lado, o Rubro-Negro respira mais aliviado após vencer o Paraná e sair da Zona do Rebaixamento. Além disso, apesar de não contar com André Lima, Vagner Mancini contará com os reforços contratados na sequência da temporada: Walter Bou, Ruan Renato, Arouca, Marcelo Benítez, Marcelo Meli, Erick, Bruno Gomes e João Gabriel.

Quem está fora (BAH): Douglas Friedrich e Kayke.

Após empatar em Chapecó, o Tricolor foi recepcionado no aeroporto de Salvador por torcedores organizados, que agrediram os jogadores do Esquadrão. A diretoria da equipe emitiu uma nota repudiando os atos, e oferecendo uma promoção de ingresso para os "verdadeiros torcedores" lotarem a Fonte Nova.

Com 14 pontos, e ocupando a 17ª posição, o Tricolor de Aço precisa da vitória para sair da Zona de Rebaixamento. Já o Leão ocupa a 13ª posição, com 15 pontos, e quer se afastar ainda mais da parte de baixo da tabela.

Bahia e Vitória se enfrentam neste domingo (22), na Fonte Nova, às 16h, pelo Campeonato Brasileiro. O confronto é válido pela 14ª rodada da competição.