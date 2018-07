Em momentos diferentes, Bahia e Vitória duelam para se distanciar da zona de rebaixamento

ÁRBITRO: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ-FIFA), auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Henrique Alves de Lima Filho (ambos do RJ).

Com a missão de se distanciar da zona de rebaixamento, Bahia e Vitória se encontram na 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes colocam a bola em jogo a partir das 16h, na Arena Fonte Nova, que será exclusiva para os torcedores tricolores.

Há cinco partidas sem vencer e tenso por uma confusão no Aeroporto de Salvador na última sexta-feira (20), o Esquadrão de Aço recebe um Leão revigorado e confiante após vencer o Paraná no retorno do Campeonato Brasileiro.

Na última quinta-feira (19), o Bahia empatou em 1 a 1 com a Chapecoense na Arena Condá. O jogo marcou a estreia do atacante Gilberto, que marcou um gol, e do lateral Bruno. Os dois devem voltar a ser titulares no clássico. De acordo com o jogador, a equipe vai a campo confiante.

"Muito feliz. O grupo me deu total apoio. Muito tempo sem jogar, então estou feliz com a minha estreia. Lógico que a gente queria sair com os três pontos, mas o time mostrou evolução e agora é chegar e pensar no clássico para que a gente possa sair dessa zona que é ruim demais, mas a confiança é grande", declarou.

Para o zagueiro Lucas Fonseca, o Tricolor precisa jogar com intensidade para conseguir superar o maior rival.

"Apesar de ter feito um bom jogo hoje [última quinta, contra a Chapecoense, domingo é outro jogo e precisamos jogar com intensidade, procurar as limitações do adversário e ter atenção nas nossas deficiências para dar menos chances ao adversário", explicou.

O Tricolor do técnico Enderson Moreira não vai ter o goleiro Douglas, o lateral Nino Paraíba e o atacante Kayke. Os três ainda se recuperam de lesão e não foram liberados pelo departamento médico do clube.

Pelo lado do Vitória, o técnico Vagner Mancini não poderá contar com o centroavante André Lima. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo na última rodada e está suspenso. Porém, o comandante rubro-negro tem a disposição o atacante Neilton e o meia Yago, que voltam após cumprirem suspensão. Além disso, Walter Bou, Erick e Bruno Gomes foram regularizados e são opções para o clássico.

O atacante Neilton quer um triunfo no clássico para sua equipe subir na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro.

“A gente tem que pensar em nós. Conquistamos uma vitória contra o Paraná, e se a gente conseguir uma vitória no clássico a gente dá um salto na tabela. Temos que pensar nisso. Uma vitória pode colocar na primeira parte da tabela. Vai ser um grande jogo. Estou com muita vontade de jogar. Agora posso estar retomando e, se Deus quiser, estar retornando as redes também”, afirmou o camisa 10.

O zagueiro Aderllan disputará o seu primeiro Ba-Vi. Ele revelou ansiedade, mas se diz preparado para fazer um grande jogo. “Claro que todos ficam ansiosos, principalmente os que nunca atuaram em um clássico Ba-Vi, como é o meu caso. Mas gosto dessa ansiedade, dessa expectativa. Espero fazer um grande jogo para que possamos vencer mais uma partida na Série A”, disse.