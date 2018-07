Às vésperas do clássico contra São Paulo, Corinthians acerta venda de Rodriguinho

Às vésperas do clássico neste sábado (21), contra o São Paulo, a torcida do Corinthians foi surpreendida com a notícia de que Rodriguinho, um dos principais jogadores do elenco alvinegro deixará o clube.

A informação transmitida pelo site Globoesporte.com, é de que o camisa 26 foi vendido para o Pyramids, do Egito. A equipe já havia levado o atacante Keno do Palmeiras, e agora acerta a contratação de Rodriguinho por € 6 milhões (R$ 26,5 milhões).

Cerca de R$ 13 milhões ficará com o Corinthians que detém a maior parte dos direitos do atleta. Os outros 50% serão repartidos com 40% ficando com o Capivariano, do interior de São Paulo e mais 10% ficarão com o América-MG.

Rodriguinho, mesmo com sua venda acertada, jogará no clássico Majestoso, fazendo sua última partida pelo Timão, neste sábado.

O meio-campista se junta a Balbuena, o lateral-esquerdo Sidcley e Maycon, sendo o quarto titular a deixar a equipe nesta temporada.