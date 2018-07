Coritiba sai na frente, mas cede empate ao São Bento na Serie B

Placar: CORITIBA: Yan Sasse, aos 2 minutos e Wilson, aos 31 minutos do 1T SÃO BENTO: Ricardo Bueno, aos 35 minutos do 2T e aos 38 minutos do 2T

Para se manter como o melhor mandante da Série B do Campeonato Brasileiro, o Coritiba recebeu o São Bento, no estádio Couto Pereira, em jogo valido pela 16° rodada. A equipe comandada pelo técnico Eduardo Baptista saiu à frente no placar, e foi para o intervalo com a vantagem de 2 a 1, mas no segundo tempo o rendimento da equipe caiu muito, teve um expulso e o São Bento conseguiu arrancar o empate e a partida terminou em 2 a 2.

O placar foi injusto ao time paulista, que ainda teve dois gols mal anulados pelo trio de arbitragem.

O primeiro tempo foi bem movimentado e logo aos dois minutos, o Coritiba abriu o placar. Após jogada pela direita, Jonatas Belusso cruzou rasteiro no meio da área para Yan Sasse, que chutou de calcanhar no canto esquerdo e mandou para o fundo das redes. O time mandante seguia pressionando e envolvia o São Bento. Porém, à equipe de Sorocaba pressionava no meio de campo e dificultava a saida de bola do Coxa.

Aos 30 minutos, Belusso dribla é foi derrubado na área. O árbitro marcou pênalti e na cobrança o goleiro Wilson ampliou para o Coritiba. Cinco minutos depois, o São Bento diminuiu. Após falha na defesa da equipe mandante, Branquinho cruzou pela direita na grande área e Ricardo Bueno cabeceou no meio do gol, aproveitando o contra pé do goleiro Wilson. E antes do intervalo, o a equipe de Sorocaba ainda conseguiu empatar, mas o árbitro marcou posição de impedimento.

No segundo tempo, a partida começou com o São Bento atacando pelos lados, em busca do gol de empate. Aos quatro minutos,Cleo Silva recebeu passe na direita e tentou uma jogada individual, mas a bola saiu em linha de fundo. O Coritiba respondeu no lance seguinte. Em jogada pela direita Guilherme Parede cruzou rasteiro na saída do goleiro Rodrigo Viana, mas Yan Sasse não conseguiu empurrar para o fundo das redes.

O São Bento teve mais uma chance de empatar a partida, aos oito minutos. Ricardo Bueno recebeu na entrada da área de Paulino e chutou colocado, mas a bola passou a esquerda do gol defendido por Wilson. O jogo ficou lá e cá, as duas equipes pressionavam e buscavam o gol, mas aos 30 minutos, o Coxa ficou com um a menos em campo. Uillian Correia segurou Paulinho, recebeu o segundo amarelo e foi expulso.

Com um a mais, o São Bento seguiu em busca do empate. E após um chute errado de Ronaldo, a bola sobrou para Ricardo Bueno, que ficou cara a cara com Ricardo Bueno, que chutou no ângulo direito, marcando um belo gol. A equipe de sorocaba seguia pressionando em busca do gol da virada, janeiro a equipe paranaense recuava na defesa. Nos acréscimos, Cléo Silva cruzou pela esquerda e Ronaldo cabeceou para o fundo das redes virando o placar, mas o árbitro marcou pela segunda vez posição de impedimento. Final 2 a 2.

Com o resultado, o Coritiba chega aos 24 pontos e ocupa à nona posição. Já o São Bento chega aos dezoito pontos e ocupa à 14° posição.