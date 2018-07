Cruzeiro e Atlético-PR duelam com objetivos distintos pelo Brasileirão

Google Plus

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA DÉCIMA QUARTA RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO, DISPUTADA NO ESTÁDIO MINEIRÃO, EM BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS.

O Cruzeiro recebe o Atlético Paranaense neste domingo (22), às 19h, no Mineirão, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Enquanto a Raposa encara a partida como crucial para se firmar de vez entre os primeiros colocados, o Furacão busca somar os 3 pontos para não deixar o último time fora da zona do rebaixamento (hoje, o América) se distanciar.

O time celeste vem de uma vitória convincente diante o América, por 3 a 1, onde o destaque foi o uruguaio De Arrascaeta, que voltou a atuar bem após voltar da Copa do Mundo.

O Atlético vem de um empate com gosto de derrota. Começou perdendo a partida diante do Inter, tomou a frente no marcador e viu os 3 pontos escapar com o empate sofrido nos 15 minutos finais. 2 a 2 foi o placar final.

CRUZEIRO BUSCA APROVEITAR BOA FASE E ARRANCAR NO BRASILEIRÃO

É a terceira partida seguida do Cruzeiro em casa e a segunda contra o time paranaense (a primeira válida pela Copa do Brasil). Com Henrique e Ariel Cabral suspensos, a novidade deve ser a dupla de volantes tão pedida pelo torcedor cruzeirense: Lucas Silva e Lucas Romero.

Com uma sequência de jogos no meio e fim de semana, Mano Menezes pode poupar algum jogador ou até mesmo promover o rodízio, mas a tendência é que comece o mesmo time que iniciou contra o América, exceto os volantes suspensos.

Para o técnico Mano Menezes, o melhor a fazer é não traçar uma meta de pontos a serem somados nos próximos jogos, para evitar frustração ou empolgação.

"Vamos jogando jogo a jogo. Você estabelece metas, aí daqui a pouco você não atinge, vai causando uma frustração. No futebol não dá para se frustrar muito e nem se emocionar ou se empolgar muito. Tem que ir fazendo a conta a cada rodada. Nós vínhamos muito bem, tínhamos passado uma fase muito boa de recuperação, e aí tivemos o jogo contra o Vasco, na nossa casa. Era uma chance muito boa de fazermos três pontos, aliás, jogamos para fazer os três pontos. Estávamos na segunda colocação. Em função daquele empate e de suas consequências, tivemos uma queda de produçaõ objetiva, e saímos das primeiras colocações, e iniciamos a última rodada em oitavo", disse.

MESMO DESFALCADO, ATLÉTICO PRECISA DA VITÓRIA PARA RESPIRAR

Pelo lado do Furacão cumprem suspensão o meia Raphael Veiga e o lateral-esquerdo Renan Lodi, que foi expulso nos acréscimos da última partida. Quem também desfalca o time paranaense é o zagueiro Thiago Heleno, vetado devido ao entorse no tornozelo sofrido aos 5' minutos do último jogo.

Bergson perdeu uma chance incrível no final do empate com o Internacional, em 2 a 2 na última quinta-feira. Na jogada, Raphael Veiga cruzou na área, e o atacante, livre entre os dois zagueiros, isolou na cara de Danilo Fernandes. Ele somou quatro finalizações na partida e dez passes certos.

"Quando chega o final do jogo, a gente chega com a perna mais pesada, foi o que aconteceu. Cheguei com muita força, faltou capricho, poderia ter chapado a bola. É a oportunidade que o atacante quer. Mas paciência, vamos para o próximo jogo", disse.

Vencer a partida é essencial para que o time paranaense não se afunde de vez no Z-4. Então o treinador Tiago Nunes terá que se desenrolar para montar uma equipe sólida mesmo com desfalques importantes.