Com gols no início, Flamengo vence Botafogo e confirma liderança no Brasileirão

Na tarde desse sábado (21), o Flamengo derrotou o Botafogo, por 2 a 0, no Maracanã, e se garantiu na liderança por mais uma rodada. Os gols foram marcados nos sete minutos iniciais, por Matheus Sávio e Willian Arão.

Com o resultado, o Rubro-Negro pulou para 30 pontos, quatro a mais que o São Paulo, e enfrentará o Santos na próxima rodada. Já o Botafogo, que soma a segunda derrota sob comando de Marcos Paquetá, segue em décimo com 17 pontos, e receberá a Chapecoense no próximo jogo.

A partida começou em um ritmo avassalador para o Flamengo. Aos 4, Matheus Sávio pedalou para cima de Luis Ricardo e cavou, no ângulo oposto de Jefferson, 1 a 0. Aos 7, novamente o camisa 22 recebeu, só que dessa vez cruzou para a área, e após bate e rebate, Lucas Paquetá tocou por cima do goleiro alvinegro, 2 a 0.

Aos 16, Jefferson - que sentiu no lance do segundo gol rubro-negro - saiu para a entrada de Saulo. Após o baque dos gols sofridos, o Botafogo buscou atacar, e chegou duas vezes: a primeira, aos 19, terminou com a finalização de Matheus Fernandes nas mãos de Diego Alves. Aos 26, foi a vez de Kieza ter a chance, após contra-ataque iniciado em erro de Paquetá, mas finalizar para fora.

Três minutos depois, o Alvinegro teve mais uma chance, mas Valencia chutou para fora. Em nova chance com o chileno, aos 32, o goleiro rubro-negro voltou a defender com segurança. A terceira chance do Flamengo, que errou muitos passes na primeira etapa, veio aos 39, mas Guerrero chutou fraco nas mãos de Saulo.

Para o segundo tempo, Marcos Paquetá colocou Rodrigo Aguirre no lugar de Jean, em busca de deixar a equipe mais ofensiva. E o uruguaio criou a primeira chance aos 2 minutos, em boa jogada individual, que terminou com a finalização na rede pelo lado de fora.

Com muitos erros, de ambos os lados, a partida ficou no ritmo mais lento até aos 13, quando Renê puxou o contra-ataque, tocou para Uribe que ajeitou na medida para uma finalização colocada de Paquetá, mas Saulo fez grande defesa. Dois minutos depois, Rodrigo Lindoso arriscou de fora da área, e Diego Alves jogou para escanteio.

Aos 22, Diego cobrou falta na intermediária, e levou perigo ao gol alvinegro. O Botafogo voltou a levar perigo na cabeçada de Carli, aos 27, mas a bola foi pela linha de fundo. O Rubro-Negro respondeu quatro minutos depois, com Paquetá, e Saulo fez mais uma boa defesa.

Com o resultado a favor, o Flamengo voltou a não atacar tanto, e viu Diego Alves brilhar após cabeçada de Luiz Fernando, que estava em impedimento. No fim, a festa foi dos mais de 40 mil rubro-negros que compareceram ao Maracanã, e viram a equipe da Gávea se garantir por mais uma rodada na liderança.