Pedro brilha, Fluminense bate Sport na Ilha e volta a vencer após seis jogos no Brasileiro

Desde o dia 26 de maio que o Fluminense não comemorava uma vitória no Campeonato Brasileiro. O longo jejum chegou ao fim neste domingo (22), quando o Tricolor bateu o Sport por 2 a 1 na Ilha do Retiro, pela 14ª rodada da competição. Pedro, duas vezes - sendo um deles de letra -, marcou para os visitantes, enquanto Gabriel fez a favor do Leão.

O jogo começou estudado na Ilha do Retiro. Jogando em casa, o Sport iniciou com mais posse de bola, mas sem conseguir encontrar espaços na defesa do Fluminense. A solução, então, eram os chutes de fora da área. Rafael Marques tentou aos 13, mas sem direção. Em sua primeira chegada com perigo, os visitantes abriram o placar. Aos 17 minutos, Léo cruzou da direita para Pedro, que chutou de primeira para colocar o Fluminense em vantagem.

A alegria tricolor, no entanto, durou muito pouco. Dois minutos depois, o Sport chegou ao empate. Rafael Marques chutou, Júlio César defendeu e, no rebote, Gabriel deixou tudo igual. Empolgado, o Leão quase virou o jogo com Felipe Bastos, que de cabeça, obrigou o goleiro tricolor a fazer ótima defesa. Depois disso, o jogo voltou a ficar estudado, sem grandes chances. Apenas nos acréscimos, Michel Bastos voltou a assustar após quase marcar gol olimpico, mas a bola estourou no travessão de Júlio César.

Discreto na primeiro tempo, o Fluminense voltou melhor do intervalo. O técnico Marcelo Oliveira promoveu a estreia do atacante Junior Dutra na vaga do volante Dodi. Assim, o Tricolor ficou mais ofensivo e consequentemente criou boas oportunidades de gol. Destaque do Flu, o atacante Pedro teve, pelo menos, três chances de colocar o Tricolor novamente a frente no placar. O Sport, por outro lado, voltou mais desligado, fato que fez Claudinei Oliveira mexer na equipe - Rogério e Michel Bastos foram sacados para entradas de Carlos Henrique e Marlone.

O panorama do jogo mudou com as alterações. O Sport, depois da metade do segundo tempo, conseguiu equilibrar as ações e incomodar a meta de Júlio César. O Flu, por sua vez, explorava a velocidade pelo lado esquerdo com o rápido Matheus Alessandro, que entrou na vaga do discreto Marcos Jr. Assim, o Fluminense marcou o seu segundo gol do jogo. Após falha da zaga, bola sobrou para Júnior Dutra. Ele tocou para Pedro que, de letra, mandou para o fundo das redes.

Com o resultado, o Fluminense pula para a 11ª posição do Brasileiro, com 18 pontos. O Sport é o décimo, com 19. Próximo compromisso do Tricolor será contra o Palmeiras, na quarta-feira (25), às 19h30, no Maracanã. No mesmo horário, o Leão visita o Vitória na quinta-feira (26).