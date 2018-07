Jogo Palmeiras x Atlético-MG ao vivo online pelo Campeonato Brasileiro 2018

Boa tarde leitores da VAVEL! Bem-vindo à transmissão de Palmeiras x Atlético-MG ao vivo hoje, pela x rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece no Allianz Parque, às 16h (de Brasília) e começa aqui na VAVEL Brasil.

No último jogo Atlético-MG 1x3 Palmeiras.

O Palmeiras está na 7ª colocação com 20 pontos somados, em 13 jogos foram cinco vitórias, cinco empates e três derrotas.

Palmerias x Atlético-MG ao vivo

Já o Atlético-MG é o terceiro colocado com 23 pontos, foram 7 vitórias, dois empates e quatro derrotas.

Na última rodada, o Verdão vacilou e acabou empando fora de casa no clássico contra o Santos, a equipe chegou abrir o palcar com Lucas Lima mas acabou sofrendo o empate por 1 a 1 .

O Atlético-MG também não conseguiu resultado positivo, fora de casa, a equipe acabou sendo derrotada pelo Grêmio por 2 a 0.

Jogo do Palmeiras hoje

O Palmeiras não vem de uma boa sequência no campeonato, apesar dos comandados de Roger Machado estarem cinco partidas sem perder, foram três empates consecutivos nas últimas três rodadas.

O resultado negativo do Galo na última rodada quebrou uma série de jogos sem derrotas, no total quatro partidas, um empate e três vitórias

O Palmeiras não poderá contar com três jogadores, Lucas Lima está suspenso, Guerra e Borja estão em recuperação física. Em contra partida alguns jogadores voltam após cumprirem suspensão, caso de Dudu, Moisés e Jailson.

O Técnico do Atlético-MG, Thiago Larghi elogiou o adversário e espera uma partida difícil:

Eles têm um ataque muito forte com o Dudu, Willian, Hyoran, outros jogadores de qualidade. Meio-campo é forte. Marcos Rocha passa com muita qualidade. Temos que tomar os cuidados da equipe como um todo, mas, acima de tudo, impor o nosso jogo. Jogar com personalidade, com a nossa característica. É o que vínhamos fazendo. Acredito que (o entrosamento) vai acontecer com o tempo. Entendemos que é um processo, às vezes demora um pouco, a gente tem que ir passo a passo, evoluindo.

Palmeiras x Atlético-MG se enfrentam pelo Brasileirão, às 16h, no Allianz Parque.