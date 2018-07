Com gol de Rodolfo, Paraná vence e empurra América-MG para zona do rebaixamento

O Paraná venceu o América-MG, por 1 a 0, nesse domingo (22), na Vila Capanema, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol do jogo foi marcado pelo atacante Rodolfo, que fez sua estreia com a camisa paranista na temporada.

A primeira oportunidade da partida veio da equipe mineira, aos seis minutos. Após a zaga afastar uma cobrança de escanteio, a bola ficou com Christian, que arriscou de fora da área e mandou pra fora.

Com 14, Silvinho recebeu pela esquerda, conseguiu passar pelo marcador e cruzar para Caio Henrique, que chutou cruzado, mas com pouca força. Na sequência do lance, Rodolfo desviou o chute do companheiro, de cabeça, dentro da pequena área, e abriu o placar: 1 a 0.

Caio Henrique perdeu uma boa chance de ampliar o placar. Aos 32, o meia recebeu um passe de Rodolfo pela direita e tentou chutar com a perna direita, levando perigo ao gol de João Ricardo.

O Coelho, mesmo com mais posse que o adversário, teve muitas dificuldades de finalização, acertando apenas uma tentativa em direção a meta. O Tricolor foi mais efetivo e aproveitou o tempo com a bola para criar jogadas ofensivas ao longo da primeira etapa.

Logo no primeiro minuto do segundo tempo, o goleiro João Ricardo fez duas grandes defesas e evitou o que seria o segundo gol paranista. Em um chute forte de Rodolfo, o arqueiro conseguiu defender com o pé, e ainda foi capaz de impedir Nadson de marcar na sobra do lance.

Carlos chegou a ampliar, aos sete, após receber um lançamento de Silvinho na entrada da área e chutar colocado no canto direito. Porém, o bandeira marcou impedimento do atacante e anulou a jogada.

O América tentou responder com Rafael Moura, que conseguiu ganhar da defesa e chutar, mas a finalização acabou desviando Leandro Vilela e saindo pela linha de fundo.

Apresentando os mesmos problemas da etapa inicial, o time mineiro não impôs um ritmo de jogo ofensivo, mostrando dificuldades para furar a defesa paranista. Na última oportunidade do jogo, o Tricolor da Vila quase liquidou o resultado com Carlos, que ficou livre na área, mas teve o chute defendido por João Ricardo.

Com o resultado, o Paraná chegou aos 13 pontos, um atrás do Santos, que é o primeiro clube fora da zona do rebaixamento. O Coelho permanece com 14 pontos e agora é a primeira equipe no Z4.

Pela próxima rodada do Brasileiro, o Tricolor enfrenta o Atlético-MG no Independência, na quarta-feira (25), às 21h. Um dia depois, no mesmo estádio, América-MG recebe o Internacional, às 20h.