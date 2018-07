Com dois gols do lateral Reinaldo, São Paulo vence Corinthians e continua a um ponto da liderança

INCIDENCIAS: Partida válida pela décima quarta rodada do campeonato brasileiro. Partida realizada no Morumbi, em São Paulo, às 21h. Público pagante: 58.624. Renda: R$1.702.512,60

Na noite deste sábado (21), o São Paulo entrou em campo contra o Corinthians no Clássico Majestoso pela décima quarta rodada do Campeonato Brasileiro de 2018, e saiu com os três pontos em um jogo muito pegado como era esperado. A partida marca despedidas uma vez que o meia corinthiano Rodriguinho foi vendido para o time egípcio Pyramids, e muito provavelmente Éder Militão esteja negociando com o Porto FC.

O jogo começou com o time da casa atacando muito, e no segundo minuto de jogo Diego Souza recebeu a bola na entrada da área e chutou no meio do gol, deixando a bola fácil para a defesa do goleiro do Timão. O clima esquentou aos 4 minutos de jogo quando Edimar fez uma falta dura em Romero que ficou no chão, mas o juiz apenas deu uma advertência no técnico do Corinthians, Osmar Loss.

No sétimo minuto de jogo surgiu um desentendimento uma vez que os jogadores do Tricolor foram para cima de Rodriguinho pedindo que ele devolvesse a bola de forma agressiva após uma falta. Após o desentendimento o jogo deu uma esfriada, com ataques que não foram muito eficazes. Já aos 17 minutos de jogo, em um contra ataque do Tricolor, Hudson levantou e Reinaldo cabeceou com perigo.

Dois minutos depois um erro de Arboleda deixou Jonathas livre na área para chutar, mas ele pegou mal na bola. Aos 25 minutos Nenê cobrou uma falta, e após o toque de Hudson o bandeirinha marcou impedimento no lance que deu um susto nos torcedores alvinegros. O primeiro cartão amarelo foi para Romero aos 27 minutos de jogo depois lance em que o jogador alvinegro desviou o rumo da bola com um toque de mão.

Conforme os minutos foram passando no relógio, os times começaram a demostrar cansaço e os ataques pararam de gerar perigo por ambos os lados; a bola foi ficando cada vez mais tempo parada e menos rolando, ao todo foram 23 faltas no primeiro tempo – somente oito pelo time da casa e 15 pelo time visitante. E assim acabou o primeiro tempo, com o placar ainda zerado.

Os dez primeiros minutos da etapa final foram marcados por uma dominância do time da casa, colocando o Timão acuado em seu campo de defesa. Aos 10 minutos após uma bela cobrança de escanteio de Nenê, Anderson Martins cabeceou e balançou as redes para o Tricolor. Após o gol do time da casa, a partida continuou muito pegada, mas também com muitas faltas.

A partir dos 18 minutos jogados o Corinthians começou a acelerar e buscar atacar mais para inaugurar o placar, mas não o time visitante não foi efetivo e não apresentou perigo para o goleiro Jean. Aos 24 minutos depois de uma reposição rápida, Reinaldo correu para pegar o toque errado do meia alvinegro Gabriel e chutou, mas Henrique bloqueou; já no rebote o jogador tricolor chutou de novo e acertou a trave, porém a bola entrou no gol.

Logo depois do gol o clima esquentou entre os jogadores porque o meia Gabriel deixou o corpo em Militão. Para controlar a situação, o juiz deu cartão amarelo para o jogador alvinegro. No lance seguinte Reinaldo chutou e o árbitro marcou toque de mão de Pedro Henrique, que depois de reclamar foi advertido com cartão amarelo, sendo o quinto do time. Na cobrança Diego Souza bateu direto, e a bola explodiu no travessão levando muito perigo no gol do Corinthians.

Por conta do placar nada favorável, o Corinthians continuou buscando o placar, mas não conseguiu. Mas assim como no primeiro tempo o número de faltas foi alta. Nenê tentou fazer um gol olímpico aos 35 minutos, mas o goleiro Cássio jogou para escanteio. Na segunda cobrança a bola foi mal desviada e sobrou na ponta da área para Reinaldo, que deu um chute de primeira e fez o seu segundo gol na partida aos 36 minutos.

Aos 45 minutos o time visitante conseguiu fazer um gol com Jonathas, encobrindo Jean, mas não dava mais tempo de reverter o placar.

Com isso o jogo terminou 3 a 1 para o São Paulo, que continua na segunda posição com 29 pontos e somente um ponto atrás do líder Flamengo. Já o Corinthians permanece na oitava posição com 19 pontos.

O próximo adversário do São Paulo será o Grêmio, quinta-feira (26) às 19h30, na Arena do Grêmio; já o Corinthians pega o Cruzeiro na sua casa, na quarta-feira (25) às 21h45.