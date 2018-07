Sport e Fluminense se enfrentam para afastar má fase no Brasileirão

INCIDENCIAS: 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, Ilha do Retiro, em Recife (PE).

As expectativas para o jogo do Sport neste domingo diante do Fluminense são grandes e totalmente compreensíveis, afinal é o reencontro do time e da sua apaixonada torcida, além disso, é também a estreia do novo uniforme do clube que esta de patrocinador novo de material esportivo.

Outra expectativa da torcida leonina é ver a “nova” Ilha do Retiro, pois durante a pausa do Brasileirão para a Copa do Mundo, a área interna do estádio ganhou uma nova pintura, escolhida pela própria torcida rubro-negra em votação realizada no mês passado.

O comandante do Leão da Ilha Claudinei Oliveira foi perguntado sobre a volta a Ilha do Retiro e respondeu:

“A expectativa é positiva. Sempre que estivemos diante do nosso torcedor na Ilha, a gente fez boas partidas. Não ganhamos todas, mas não perdemos nenhum. Esperamos manter essa invencibilidade, e com vitória”, comentou o técnico, sobe o comando do treinador jogando em seus domínios o Sport realizou cinco partidas (três vitorias e dois empates).

Baixas e Retornos Sport:

Com o zagueiro Ernando vetado pelo Departamento Médico após sofrer uma luxação em um dos dedos do pé direito, o time titular não será o mesmo que iniciou a partida contra o Ceará, no entanto o treinador Claudinei Oliveira terá o retorno do volante Deivid e o zagueiro Ronaldo Alves que cumpriram suspensão no ultimo jogo. Assim o comandante faz mistério da escalação para o jogo.

O Fluminense

O Tricolor carioca chega para o jogo no Recife ainda comemorando seu aniversario de 116 anos e quer levar na bagagem como presente de aniversario os três pontos.

O Fluminense faz seu segundo jogo seguido fora de casa após a volta do Campeonato Brasileiro, no meio de semana a equipe tricolor empatou o clássico com o Vasco disputado em São Januário em 1x1. O autor do gol do time tricolor foi o artilheiro do time na temporada, o camisa 9 Pedro, que agora tem sete gols e é vice artilheiro do Brasileirão ao lado de William do Palmeiras.

“Primeiro é o coletivo. O individual vai aparecer quando o coletivo estiver bem. Estou fazendo um bom papel, sei da minha responsabilidade. Minha obrigação é fazer gol, como centroavante. E graças a Deus estão saindo”, destacou Pedro.

O jogador ainda falou da estreia do técnico Marcelo Oliveira como comandante da equipe tricolor.

“O professor vem para somar e trabalhamos bem durante a folga que tivemos na Copa do Mundo. Claro que o pensamento e o objetivo é sempre a vitória, mas estamos fazendo um bom trabalho e espero que a gente possa voar alto com o Marcelo no comando”, finalizou o camisa 9.

Baixas e Retornos Fluminense:

A única baixa do time tricolor é o volante Jadson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Contratado junto ao Corinthians o atacante Junior Dutra já foi apresentado e se colocou a disposição do treinador para o jogo contra o rubro-negro.

Eu preciso conversar com o Marcelo. Eu não estava parado. É questão só de ritmo, de entrosamento. Se ele optar por mim, acredito que sim, disse Junior Dutra.

Raio X do confronto

Jogando em seus domínios o Sport leva vantagem sobre o Fluminense, em 17 jogos pelo Campeonato Brasileiro o time pernambucano tem sete vitórias, sete empates e apenas três derrotas, são 25 gols marcados pelo rubro-negro e 19 marcados pela equipe tricolor.

Além disso o Fluminense não ganha jogando em terras pernambucanas desde 22 de Novembro de 2011, quando superou o Sport por 3x0 com gols de Zé Antônio marcando contra, Fred e Conca, em jogo valido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro daquele ano.

O Fluminense ocupa a 12ª colocação no Campeonato Brasileiro somando ate aqui 15 pontos e busca dias melhores na competição para se afastar de uma vez da zona de rebaixamento e olhar para parte de cima da tabela.

Já o Sport é a nono colocado com 19 pontos e uma vitória sobre o tricolor carioca pode fazer com que o Leão entre na zona de classificação da Pré-Libertadores e se aproxime de vez dos líderes.