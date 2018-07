Jogo Vasco x Grêmio AO VIVO online pelo Campeonato Brasileiro 2018 (0-0)

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA DÉCIMA QUARTA RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO, DISPUTADA NO ESTÁDIO DE SÃO JANUÁRIO, NO RIO DE JANEIRO.

Quem está fora: Kannemann, Bruno Cortez, Maicon, Michel, Lima e Alisson

Pendurados: Cícero, André e Kannemann

Desde a saída de Arthur, toda oportunidade para Jailson é decisiva. O volante não demonstrou muita preocupação e garantiu foco: “Minha cabeça está aqui no Grêmio, tem que trabalhar bastante para aproveitar as oportunidades”.

Maicon tomou o terceiro cartão amarelo contra o Atlético-MG e deixa a vaga para Jailson. Kannemann, que ainda se recupera de virose, será substituído por Bressan. O caso de Cortez é preservação. Portaluppi nem relacionou o lateral, por opção, e escalará Marcelo Oliveira como titular.

Para assegurar a fase da defesa, o time comandado por Renato Gaúcho sofrerá com três desfalques imprescindíveis no setor. Kannemann, Maicon e Bruno Cortez estão fora do confronto deste domingo (22).

Quem está fora: Wagner (suspenso); Lenon e Ramon (lesão na coxa); Marcelo Mattos (departamento médico); e Rildo (luxação no ombro).

Pendurados: Luiz Gustavo e Thiago Galhardo

Para o lateral-esquerdo Henrique, apesar do Grêmio ser um bom time, os jogadores do time carioca acreditam em seu potencial e ainda contou sobre ter visto algumas coisas do jogo da equipe gaúcha: “A gente tem visto algumas coisas dos jogos (do Gremio). Sabemos que é um time forte, mas acreditamos no nosso potencial".

Rafael Galhardo, Ramon e Lenon, três laterais, seguem fora por conta de lesão. Luiz Gustavo e Henrique devem formar a dupla de laterais para o confronto. Fabrício nem relacionado será, já que está de saída do clube após ficar fora da lista para Copa Sul-Americana.

Jorginho deve ousar na substituição. Thiago Galhardo foi que treinou na função e deve começar jogando. Evander também treinou e é uma opção para entrar na equipe, podendo até ser titular.

O Vasco terá uma difícil missão contra a melhor defesa do Brasileirão, e não poderá contar com seu principal homem de criação. Wagner está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e desfalca o time.

O Gigante da Colina tenta manter o momento positivo após a chegada de Jorginho no comando técnico do clube, mas a missão de furar a melhor defesa da competição, com apenas cinco gols sofridos, não será fácil. O Imortal se fia nisso para sair com os três pontos do Rio de Janeiro.

Grêmio e Vasco se enfrentam neste domingo, na Arena do Grêmio, às 16h, pelo Campeonato Brasileiro. O confronto é válido pela 14ª rodada da competição.