Ríos faz gol no início, Vasco resiste à pressão do Grêmio e vence pelo placar mínimo

INCIDENCIAS: Partida válida pela décima quarta rodada do Campeonato Brasileiro, disputada no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro.

O Vasco venceu o Grêmio pelo placar de 1 a 0 na tarde deste domingo (22). Jogando com um a menos maior parte do jogo, o Cruz-Maltino segurou a vitória conquistada logo no início do duelo

O Vasco iniciou a partida indo para cima do Grêmio. Logo aos dois minutos, Andrés Rios abriu o placar. Após cruzamento na área, o vascaíno dividiu com Pedro Geromel e a bola foi parar no fundo da rede.

Na frente no placar, o time da casa continuou na pressão. Aos quatro minutos, Andrey arriscou de longe, obrigando Grohe a fazer uma ótima defesa. Enquanto isso, a equipe gremista encontrava dificuldades de sair para o ataque. Aos 13’, novamente o goleiro Tricolor salvou. Yago Pikachu recebeu lançamento de Andrey e tentou a cavadinha, para Marcelo Grohe tirar com a ponta dos dedos.

O Grêmio só se encontrou em campo a partir dos 20 minutos. Jailson tentou a finalização da entrada da área, mas Martin Silva fez a defesa. Na sobra, ouve bate-rebate, sobrando para Marcelo Oliveira finalizar para fora.

Aos 31 minutos, Henrique foi expulso após receber o segundo cartão amarelo por falta em Luan. Com um a mais em campo, o Tricolor tentou pressionar o Vasco, mas encontrava poucos espaços. Ainda na primeira etapa, Renato tirou Marcelo Oliveira e colocou Marinho em campo.

Na segunda etapa foi a equipe gaúcha que começou em cima. Logo no primeiro minuto, Everton arriscou, Martin Silva espalmou e no rebote Luan pegou mal na bola.

Apesar de ter um jogador a mais, o Grêmio encontrava dificuldades na criação. Na primeira participação do meia Douglas, que entrou no lugar de Léo Moura, ele deixou para Ramiro, que cruzou na área e Cícero apareceu para cabecear para fora.

Na reta final, o Tricolor continuou comandando as ações em campo, mas esbarrando na defesa fechada do Vasco. A equipe carioca procurava oportunidades no contra-ataque. Apesar das diversas tentativas gremistas, o placar permaneceu 1 a 0 para os donos da casa.

Com a vitória, o Vasco foi a 19 pontos e ocupa a 9ª posição. Na próxima rodada enfrenta o Atlético-PR, às 19h30 da quarta-feira (25), na Arena da Baixada. Já o Grêmio, tem 23 pontos e está na 5ª posição. Também na quarta-feira, recebe o São Paulo, às 19h30.