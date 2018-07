Campeão gaúcho com o Novo Hamburgo, Beto Campos morre aos 54 anos

Morreu na madrugada desta segunda-feira (23), o técnico Beto Campos. Ele tinha 54 anos e seu último trabalho havia sido no Novo Hamburgo, clube pelo qual foi Campeão Gaúcho em 2017.

De acordo com o filho de Beto, William Campos, ele sofreu um infarto fulminante enquanto dormia. O técnico tinha pressão alta, tomava remédios regularmente e não possuía histórico de problemas cardíacos.

O corpo foi velado em Santa Cruz do Sul, com cerimônia aberta ao público. O enterro será no Cemitério Jardim da Paz, em São Borja, nesta terça-feira. O horário ainda não foi confirmado.

Antes de ser técnico, Beto Campos atuou como jogador até 2001, tendo iniciado a carreira no São Borja e depois passado por outros clubes do interior. Como técnico iniciou no Juventus, de Santa Rosa. Teve passagem pelo Avenida, onde conquistou a Divisão de Acesso em 2011.

Depois de ser campeão gaúcho com o Nóia, comandou Náutico e Criciúma na Série B. No início do ano voltou ao Novo Hamburgo e permaneceu até o final do estadual. Desde então, estava sem clube.