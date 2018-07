Drubscky reforça tranquilidade apesar de entrada do América-MG no Z-4: "Confiança inabalável

Google Plus

A troca de comando no América-MG vem sendo traumática até agora. Desde a estreia de Ricardo Drubscky, o time perdeu os dois jogos consecutivos, e agora entrou na zona de rebaixamento pela primeira vez. Neste domingo (22), o Coelho perdeu confronto direto para o Paraná por 1 a 0, na Vila Capanema.

Drubscky admitiu a decepção com atuação ruim em Curitiba, mas destacou a confiança no trabalho e na conquista dos objetivos. "A confiança deste time é inabalável e nós estamos muito contrariados com o que aconteceu hoje. Era um jogo importante para conseguirmos mais uma vitória fundamental. Mas, infelizmente, não nos apresentamos bem", disse.

O técnico destacou a dificuldade na disputa do Brasileiro, mas sempre exaltando a confiança no elenco do América-MG para buscar a evolução.

"Todos os jogos serão muito difíceis. Na minha conta agora são 24 jogos, todos muito difíceis e a gente tá encarando o campeonato com essa certeza e com a confiança de que mesmo com dificuldade nos temos condições de alcançar os nossos objetivos", ressaltou Drubscky.

Após uma atuação assumidamente decepcionante e irregular, Drubscky espera recuperação imediata já na próxima rodada. " "Nós não estamos conseguindo fazer os 90 minutos com padrão parecido. Hoje nós tivemos um primeiro tempo muito abaixo do que a gente pode fazer em vários aspectos, errando muito. Vamos buscar contrariar o resultado negativo com uma grande vitória na quinta-feira", afirmou.

O América-MG enfrenta no Independência na quinta-feira (26), às 20h, o Internacional. O Coelho ocupa a 17ª colocação, com 14 pontos.