Tiago Nunes vê ansiedade como explicação para derrota do Atlético-PR: "Faltou tranquilidade"

O Atlético Paranaense foi derrotado, após sofrer uma virada, por 2 a 1, contra o Cruzeiro, no Mineirão, em jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Furacão saiu na frente com gol de Guilherme , de pênalti, mas viu Arrascaeta e Barcos garantirem a vitória da Raposa na segunda etapa.

O resultado dificulta ainda mais o caminho do Rubro Negro na briga para sair da zona de rebaixamento. O time é o penúltimo colocado da competição com apenas 10 pontos, ficando a cinco do Vitória, primeira equipe fora do Z4.

O técnico Tiago Nunes considerou a ansiedade como sendo a principal causa da derrota. O treinador ainda elogiou o bom desempenho tático que o elenco mostrou durante a partida.

"A gente conseguiu ter uma compreensão tática muito boa do jogo na maior parte do tempo. Nós tivemos, na maior parte do tempo, a maturidade para suportar as pressões, tivemos boas situações de gol, construímos boas transições. Faltou um pouco de tranquilidade em momentos cruciais na hora de terminar as jogadas", explicou.

O Atlético volta na campo na quarta-feira (26) para enfrentar o Peñarol, do Uruguai, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. O jogo será disputado na Arena da Baixada e terá inicio às 19h30.