Em jogo de poucas emoções, Chapecoense e Santos empatam sem gols na Arena Condá

Pressionados, Chapecoense e Santos se enfrentaram na noite deste domingo (22), na Arena Condá, em jogo válido pela 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Mesmo o time catarinense estando melhor na partida, o placar não saiu do 0 a 0.

O primeiro tempo das duas equipes foi tecnicamente muito ruim. O Peixe chegou com perigo no após o apito inicial. Renato, que ficou no lugar de Rodrygo lesionado, fez um lindo cruzamento para Dodô, que conseguiu avançar com a bola, mas na hora da finalização Jandrei conseguiu chutar para a lateral.

A Chape respondeu no minuto seguinte. Eduardo recebeu de Márcio Araujo, tenta o cruzamento na área, mas Dodô rebate para escanteio. Aos sete minutos, quase o Santos abre o placar. Gabriel Barbosa recebeu de Bruno Henrique e chutou para o gol, mas Jandrei mandou para o escanteio. A equipe catarinense respondeu no lance seguinte, com Bruno Silva, que cabeceou sobre o gol após um bom cruzamento pela direita.

Aos 12, Luiz Antonio lançou para Eduardo, que avançou com a bola e o zagueiro Gustavo Henrique afastou o perigo. A Chape melhorou no jogo e tomou as iniciativas do jogo. Já o Alvinegro Praiano não conseguia engrenar e tinha bastante dificuldade para criar jogadas. A partir dos 20 minutos, o rendimento das duas equipes caiu bastante.

Aos 24, o Peixe trocava passes no campo de defesa para o meio de ataque. Renato passa para Vanderlei que lança para o ataque, mas a Chapecoense retomou a posse de bola. Márcio Araujo passou para Eduardo, que tenta o cruzamento na área e Vanderlei ficou com a posse.

Aos 32 minutos, o Peixe avançou com a bola para o ataque, Jean Mota recebe de Gabriel, e Douglas comete falta em Jean. O meia cobrou falta e Jandrei ficou com ela dominada. Aos 39, Rafael Thyere errou o passe, Eduardo Sasha dominou e levou perigo ao gol defendido por Jandrei.

No segundo tempo, a Chapecoense voltou pressionando a equipe santista. Logo no primeiro minuto, Bruno Silva recebe de Bruno Pacheco, cortou dois marcadores, cruzou na área e Victor Ferraz mandou para a lateral. Bruno Pacheco insistiu e tentou de novo, mas Vanderlei tirou de soco. Aos 17, outra chance da equipe mandante. Marco Araújo passa para Elicarlos, que chuta de fora da área e fez uma linda defesa.

Aos 31, mais uma chance para a Chapecoense. Osman cruzou na área, Wellington Paulista relou na bola e Bruno Silva, cara a cara com Vanderlei, mandou para fora. Aos 41, a equipe catarinense fez o gol, mas o árbitro marcou posição de impedimento. A Chape seguiu pressionando e o Santos se defendendo, mas o placar não saiu do zero.

Com o resultado a Chape ocupa à 14ª posição, com 16 pontos. Já o Santos, com 15 pontos conquistados, ocupa à 15ª posição.

Na próxima rodada, o Santos recebe o Flamengo, na Vila Belmiro, na próxima quarta-feira (25), às 21h45. Um dia depois, a Chapecoense visita o Botafogo, às 19h30, no estádio Nilton Santos.