Barbieri celebra vitória contra Botafogo, e valoriza entrega dos jogadores no clássico

Após vencer o clássico contra o Botafogo, no último sábado (21), o Flamengo se garantiu na liderança do Brasileirão por mais uma rodada. Na coletiva, o técnico Maurício Barbieri valorizou o empenho dos jogadores:

"Precisamos enaltecer o espírito de luta, de garra. É uma equipe que batalha, tem muita intensidade. Por isso a torcida nos aplaudiu no último jogo e hoje também. Temos muitas coisas positivas e outras para ajustar para o restante do campeonato. Os resultados são fundamentais. Muito tem se falado do mês de agosto pela sequência difícil, mas conquistamos essa sequência. Todas as equipes do Brasil gostariam de estar no nosso lugar. Não podemos esquecer dos nossos jogos de agora, que estão sendo bem difíceis, são adversários complicados", destacou.

Novidade na escalação, Matheus Sávio anotou um golaço, participou do segundo gol e foi um dos melhores jogadores da partida. O técnico rubro-negro destacou a qualidade nos treinos do jovem meia para justificar a sua escalação para a partida, e elogiou bastante o jogador:

"O Savio tem muita qualidade e vinha bem nos treinamentos. Já testamos ele em algumas posições e, com a baixa do Marlos, ele virou opção. Fico feliz pela atuação dele. Isso mostra o bom elenco que temos, que mantém o bom nível mesmo com peças diferentes. Conversamos para ele ter tranquilidade para realizar o trabalho dele, pois tinha a minha confiança. É um jogador que não vinha atuando há bastante tempo, então até na parte física também teve uma boa atuação".

Por fim, Barbieri também aproveitou para enaltecer a presença e a força da torcida, que novamente compareceu em grande número (42.182 torcedores presentes no Maracanã), e destacou o apoio da arquibancada como fundamental para esse bom momento vivido pela equipe:

"A torcida é fundamental para o nosso momento, o time é muito mais forte com eles ao nosso lado. Sentimos por não conseguimos entregar todos os resultados que eles merecem. Nos aplaudiram novamente hoje, assim como na última quarta. É sempre uma motivação a mais", finalizou.

Na próxima rodada, o Flamengo enfrentará o Santos, na quarta-feira (25) às 21h45, na Vila Belmiro. O Rubro-Negro é o líder do Campeonato Brasileiro, com 30 pontos, um a mais que São Paulo, vice-líder do torneio.