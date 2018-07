Entrevista: Centroavantes, Magno Alves e Washington avaliam momento de Pedro no Fluminense

De fato Pedro vive uma grande fase na temporada de 2018 com a camisa do Fluminense. O centroavante de, 21 anos, é hoje a referência de uma equipe que perdeu seus principais jogadores em janeiro por conta de uma grave crise financeira. Recentemente, o Tricolor ainda viu Abel Braga pedir demissão após uma sequência de resultados ruins. Para muitos era o único treinador que aceitaria trabalhar no clube nas condições que se encontra. Nada disso parece ter abalado o atual camisa 9 do time das Laranjeiras.

Por falar na sede histórica do Tricolor, no último sábado (21) o clube completou 116 anos de sua fundação em 1902 e VAVEL Brasil participou da cobertura da "FluFest". Lá conseguimos conversar com dois atacantes que definitivamente marcaram seus nomes na história do Fluminense Football Club: Magno Alves e Washington "Coração Valente". Na entrevista, os dois falaram sobre o momento vivido pelo Fluminense e também pelo atual camisa 9.

Magno Alves foi um dos grande ídolos do Fluminense em um momento bastante conturbado da história do clube. Apesar disso, está entre os 10 maiores artilheiros do Tricolor, com 124 gols. Tem também outra marca pessoal para ostentar: foi ele quem marcou o maior número de gols em uma única partida pelo Flu (5 gols contra o Santa Cruz, em 25 de outubro de 2000, no Maracanã).

Sobre Pedro, Magno foi consciente ao dizer a reportagem da VAVEL Brasil que o jogador é destaque do elenco Tricolor. Mas avalia que isso pode fazer com que ele seja negociado antes do momento certo para as pretensões esportivas do clube.

"Sem dúvida é o destaque da equipe. Por um lado infelizmente, pois não vai demorar e ele irá sair. Por outro lado é bom para ele. Fica esse meio termo para o torcedor, vendo um garoto que está subindo de produção, fazendo gols decisivos, ajudando a equipe mesmo nesse momento ruim. Mas claro que tem que pensar também no coletivo. Já são cinco, seis jogos sem vencer e Brasileiro, não pode vacilar, tem que procurar estar sempre somando pontos, principalmente vencendo", disse. Obs: Magno conversou com a reportagem antes da partida contra o Sport, neste domingo, na Ilha do Retiro (23).

Washington pode se orgulhar de ter vestido a camisa 9 do Fluminense. Por obra do destino, conquistou o único título pelo Flu quando não vestia mais o número em 2010. Na ocasião, o centroavante já era reserva de Fred e utilizava a camisa 99. Naquele ano, o Tricolor saiu da fila e se sagrou campeão brasileiro após 26 anos de espera.

O Coração Valente em entrevista a VAVEL Brasil falou sobre o momento vivido por Pedro e se mostrou feliz por ter um centroavante com as mesmas características que ele tinha quando jogava se destacando no Brasil.

"É importante. É mais um camisa 9. No Brasil estamos carentes nessa posição e o Pedro começou bem o ano, ta com personalidade, ta com confiança. Ta ajudando o Fluminense com seus gols. Espero que ele continue no clube. A camisa 9 do Fluminense sempre foi vestida por grandes atacantes. Que ele continue assim e ajude o Fluminense a conquistar seus objetivos", analisou.

Marcelo Oliveira foi mais um a comentar sobre as atuações do jovem revelado por Xerém. O treinador admitiu que tem conversado com o centroavante sobre seu posicionamento, e afirmou que o jogador tem um "poder de finalização incrível".

"Nesse tempo que estamos juntos cobrei que ele estava saindo muito da área. Ali não representa tanto perigo. É jogador alto, poder de finalização incrível. Tem de estar perto da área para fazer gol. Está indo bem, ganhando cada vez mais confiança", disse.

Dois gols contra o Sport coroam momento

A vitória do Fluminense neste domingo (23), contra o Sport, na Ilha do Retiro, colocaram fim a uma indigesta sequência de seis partidas sem vitória na competição. O Flu não vinha bem no campeonato e o triunfo elevou a moral do elenco, que na rodada anterior foi buscar um empate contra o Vasco, em São Januário, aos 44 minutos do segundo tempo com gol de Pedro.

Autor dos três últimos gols do Flu no Campeonato Brasileiro, o atacante acredita que a equipe deve pensar alto no Campeonato Brasileiro.

"(É um resultado) importantíssimo, temos que pontuar se queremos sonhar alto. Fluminense é isso, time de tradição. Time tradicional tem que pensar alto na tabela", disse.

Sob as bençãos de Magno Alves e Washington, Pedro tem tudo para marcar seu nome na história do Fluminense. Futebol ele vem mostrando que tem de sobra. Agora, a diretoria Tricolor comandada por outro Pedro, mas esse o Abad, tem a obrigação de ao menos permanecer com o jogador até o fim da temporada de 2018. A torcida Tricolor vibra por seus gols e torce pela permanência de seu novo xodó.