Com objetivos diferentes, Internacional e Ceará se enfrentam no Beira-Rio

INCIDENCIAS: 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

Internacional e Ceará se enfrentam nesta segunda-feira (23) no estádio Beira-Rio. A partida é válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. No lado Colorado, o objetivo é se aproximar da ponta da tabela. Já do lado alvinegro, é somar pontos para sair da lanterna da competição.

Com 23 pontos, o Internacional ocupa a 4ª posição. O Ceará é o último colocado, com 8 pontos. Buscando somar pontos, as equipes entram em campo às 20h.

Retorno ao Beira-Rio

Esta vai ser a primeira partida do Internacional diante de sua torcida após a Copa do Mundo. Em preparação para o duelo, a equipe treinou da manhã de sábado, no CT Parque Gigante. Os atletas que não atuaram contra o Atlético-PR fizeram uma atividade em campo reduzido. Já os titulares daquela partida fizeram um trabalho regenerativo.

A atividade do domingo foi de portões fechados. O atacante Lucca está suspenso. Já Leandro Damião, recuperado de torcicolo, e Patrick, que cumpriu suspensão na última rodada, estão à disposição de Odair Helmann. Após os trabalhos, o meio-campista concedeu entrevista coletiva.

"A gente tem que jogar com paciência, tocar bem a bola para aparecerem as oportunidades. Temos que continuar criando, o que vem sendo feito jogo a jogo, e impor o nosso ritmo na partida", afirmou Patrick.

Retrospecto favorável

Pelo lado do Ceará, o sábado foi de treinamento e viagem. Na manhã, a equipe treinou no Vovozão e a tarde embarcou para Porto Alegre.

Já em solo gaúcho, a equipe realizou nova atividade. No CT do Grêmio, o grupo encerrou a preparação para enfrentar o time colorado. E o retrospecto está a favor do Ceará. Nos últimos três confrontos no Beira-Rio, o Vovô saiu vitorioso. Mas, apesar disso, o volante Fabinho destacou a necessidade de manter o empenho.

“O Ceará tem um retrospecto bom jogando lá, mas histórico não ganha jogo. O Internacional é uma grande equipe, possui jogadores de muita qualidade. Vamos precisar de uma postura incisiva para surpreendê-los em campo. O Lisca e todo o staff estão estudando o Inter, e tenho certeza que eles irão nos passar todas as informações necessárias para fazer um bom jogo”, afirmou Fabinho.