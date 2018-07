Anderson Martins vê São Paulo forte na briga pelo título brasileiro

"Chegaremos fortes forte na briga pela título". Esse é o espírito da equipe do São Paulo nesse momento no Campeonato brasileiro. Realizando uma boa campanha, comparando o histórico recente, o tricolor paulista vem tendo resultados muito satisfatórios, principalmente em jogos difíceis que estão encontrando nesse momento na tabela da competição.

O zagueiro Anderson Martins fala sobre como o São Paulo é tachado como um dos favoritos ao título, mas gosta de lembrar que em momentos como esse é preciso ter cautela e manter o foco, pois o zagueiro sabe como a competição é recheada de adversários a altura para conquistar o campeonato e como tudo pode ser resolvido somente nos últimos minutos.

"É um pouco cedo para falar, mas a gente sabe que pelo elenco que a gente tem visto no decorrer dos jogos quais são fortes. A gente tem comentado aqui que o campeonato vai se definir nas últimas dez rodadas. Se a gente procurar estar bem próximo desse bolo, a gente vai chegar forte para brigar, não só a gente como as outras equipes também", disse o zagueiro.

O jogador pode declarar como foi o momento da chegada do comandante Diego Aguirre, tendo um início um pouco conturbado, a equipe pode superar a saída de Dorival Júnior, e através disso, o elenco pode sentir um ambiente mais leve, onde a confiança e determinação finalmente chegou ao CT do São Paulo.

"Desde do início do ano, tivemos uma transição com a chegada do Aguirre. No começo, vacilamos um pouco, mas estamos conseguindo manter uma regularidade. O ambiente tem mudado em relação a tudo, confiança, os resultados têm acontecido, a equipe, a cada jogo, está tomando mais forma, com um padrão mais definido de jogo. Eu fico feliz. A gente sabe que tem muito campeonato pela frente, teremos decisões a disputar ainda, e precisamos manter o trabalho e disposição dos jogos porque é só o começo do campeonato ainda".

Com a vitória no último sábado sobre o Corinthians por 3 a 1 no Morumbi, o defensor falou sobre como uma vitória desse tamanho, em um clássico tão tradicional no futebol brasileiro significa para o elenco do tricolor paulista.

"Clássico é dessa forma, a gente sabe tudo que envolve clássico, a atenção, o resultado, porque é um campeonato à parte. O jogador entra um pouco ali na pilha de tudo que envolve, mas acho que faz parte. Se não tiver desrespeito, deslealdade, porque todos ali querem ganhar, sabem o que representa uma vitória no clássico", disse o defensor.

Sendo titular desde dos primeiros jogos do comando de Aguirre, Anderson comenta sobre a volta de Rodrigo Caio a ficar a disposição do técnico.

"Acho que a gente está bem servido de zagueiros, e o Rodrigo é um grande jogador, um jogador de Seleção. Ele tem uma história aqui no clube. A gente espera que ele esteja pronto o quanto antes para nos ajudar. A gente sabe que quando ele estiver 100%, ele vai voltar para fortalecer ainda mais o clube. O que sempre fala no grupo é que, independente de quem jogue, quem o professor Aguirre opte para estar em campo, tem que dar o seu melhor. Isso é o que tem mudado e dado o diferencial da nossa equipe", finalizou.