Seleção Brasileira pode enfrentar El Salvador em setembro, nos Estados Unidos

A Seleção Brasileira irá conhecer nos próximos dias, o adversário da segunda partida que a equipe disputará nos Estados Unidos em setembro. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) está em fase final de negociações com El Salvador. A partida seria realizada em Washington, na capital norte-americana, em 11 de setembro. Antes disso, o grupo brasileiro enfrentará os americanos, no dia 7 de setembro, em Nova Jersey. A informação é do "Globoesporte.com".

A convocação para esses amistosos ainda não foi confirmada, mas com a enorme probabilidade de permanência da comissão técnica chefiada por Tite, o padrão de anunciar os jogadores num prazo de duas semanas antes da apresentação será mantido. Assim, o treinador deverá divulgar sua primeira lista entre os dias 16 e 17 de agosto, na sede da CBF.

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Ainda nesta semana, a renovação de Tite deve ser oficializada. Ele já teve uma conversa com a direção da CBF na semana passada, assim como o coordenador Edu Gaspar, e nos próximos dias seu empresário Gilmar Veloz vai trabalhar na confecção dos novos contratos.

A primeira missão dessa nova etapa será formar um grupo para a disputa da Copa América de 2019, com sede no Brasil.