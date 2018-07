Felipe Bastos concorda com protesto da torcida e lamenta derrota do Sport na Ilha do Retiro

Google Plus

Neste domingo (22), na Ilha do Retiro, o Sport foi derrotado pelo Fluminense por 2 a 1, pela 14° rodada da Série A. Após sair perdendo, o time pernambucano conseguiu o empate dois minutos depois, mas sofreu o gol que sacramentou a derrota aos 39 minutos do segundo tempo.

O resultado não agradou a torcida do Leão, que vaiou muito a equipe na saída do campo. O meia Felipe Bastos reconheceu o protesto, e lamentou o gol sofrido no final da partida.

“Eu acho que o torcedor compareceu e tem a razão dele. A gente não fez um bom jogo no primeiro tempo, e no segundo tentamos pressionar…Tem que melhorar em alguns aspectos, não pode tomar esses gols. Tomamos o gol, conseguimos empatar, mas faltando poucos minutos tomamos o segundo gol”, afirmou.

O Sport volta a jogar na próxima quinta-feira (26), contra o Vitória, no Barradão. Depois, no domingo (29), visita o Flamengo, no Maracanã.