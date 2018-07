Andrey mostra confiança em enfrentar a LDU na altitude: "Temos um aprendizado"

Google Plus

Após a vitória contra o atual campeão mundial, o Vasco derrotou o Grêmio por 1 a 0 em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. O jogo teve pressão dos dois lados, muito cartão amarelo distribuído, e, uma questionável expulsão.

Comemorando a difícil vitória, o Gigante da Colina tem um difícil desafio por vir. Nesta quarta (25), O Vasco enfrenta o LDU pela Sul-Americana, no estádio Rodrigo Paz Delgado, no Equador. Além de ser um jogo difícil, não é só isso que preocupa o time e principalmente, o Andrey. É o maior inimigo de um jogador, a altitude.

“É difícil jogar lá, mas é um aprendizado para a equipe. Fazemos as coisas certas e sabemos que quanto mais a bola corre, mais ficamos cansados. Isso serviu de aprendizado contra o Jorge Wilstermann. Estaremos mais fortes contra o LDU.”

Andrey foi bastante questionado sobre o contato com a altitude, mas não descartou que estará preparado.

“A altitude vai ser muito mais difícil. Vamos preparados e faremos um bom jogo lá. Sabemos que o LDU é muito difícil, vai ser um jogo entre duas equipes muito grandes. Mas faremos um bom jogo”, disse.

Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Com isso, Andrey disse sobre a chance de alguns jogadores poderem ser poupados por conta da altitude. “A questão da altitude pode atrapalhar alguns jogadores, mas o Jorginho irá tomar a melhor decisão para poupar alguns.”

O jogador ainda comentou sobre a vitória contra o Grêmio, uma conquista merecida. Destacou sobre o companheiro Ricardo Graça e a expulsão de Henrique.

“A vitória de ontem foi importante, porque vencemos um campeão da libertadores que é o Grêmio e estaremos fortes contra o LDU. O Ricardo é um excelente zagueiro e sabe atuar na lateral esquerda, ele vai suprir a necessidade. No jogo, somos uma família. Nos doamos e foi uma injustiça aquela expulsão.”

SOBRE O CAMISA 9

“Quem tiver jogando vai ajudar a equipe, mas é sempre bom ter um 9. É um fator importante pro Vasco e pro futebol brasileiro.”

A ATENÇÃO DE JORGINHO

“Ele pede organização, o Vasco é um time organizado. Teremos um time organizado no segundo semestre e que irá buscar o jogo até o último minuto.”

O AMADURECIMENTO

“Fico muito feliz pelo momento que estou vivendo, isso é o fruto de trabalho. Sempre trabalhei esperando essa oportunidade e estou tendo capacidade de demonstrar o meu trabalho.”

O TRABALHO DURANTE A COPA

“Com certeza, eu acho que esse tempo parado foi bom para refletirmos o que estamos errando, ajustar os erros e serviu de aprendizado. Voltamos melhores, muito melhores. Nessa semana foi só um gol sofrido contra o Fluminense. O Jorginho vem fazendo um trabalho excelente. Tivemos a volta do Breno que é um grande zagueiro, e isso nos ajudou.”

DE OLHO NA REVELAÇÃO

“Até agora não sei de nada, estou focado em ajuda o Vasco e fazer história. Ganhar títulos... O Vasco é um clube do coração, desde pequeno sempre fui Vasco. Isso vai aparecer sempre quando um jogador estiver em um alto nível. Mas no momento estou focado no Vasco.”