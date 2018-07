Paulão solicita rescisão de contrato e não joga mais pelo Vasco

O Vasco informou no início da tarde desta segunda-feira (23) que o zagueiro Paulão não faz mais parte do elenco do clube. O atleta solicitou rescisão do seu contrato junto à diretoria e foi prontamente atendido pela cúpula cruz-maltina.

O jogador, com isso, não viaja para o Equador, onde o Almirante enfrenta a Liga Deportiva Universitaria (LDU) pela Copa Sul-Americana nesta quarta-feira (25). Apesar de inscrito na competição, o defensor não viaja.

Paulão vem sendo pouco utilizado desde que Jorginho chegou ao Gigante da Colina. O zagueiro é um dos mais criticados pela torcida por falhas defensivas no início da temporada e principalmente devido a uma foto postada antes do jogo contra a Universidad de Chile, pela Libertadores, quando o zagueiro chegou a ser afastado.

Nesse domingo (22), contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, o atleta auxiliou Jorginho após a expulsão de Henrique. Ele instruiu o técnico a não recuar o time e usar Thiago Galhardo, tática que deu certo já que o Alvinegro saiu vitorioso.

Com contrato até o fim de 2019, Paulão trará um alívio de R$ 250 mil à folha salarial do clube e aguarda novas propostas. Ele estava no Vasco por empréstimo junto ao Internacional. Em 47 jogos, marcou dois gols.

Comunicado do club:

“O zagueiro Paulão solicitou a rescisão de seu contrato com o Vasco da Gama. O Club aceitou o pedido e liberou o atleta da viagem a Quito para que os trâmites burocráticos sejam concluídos”.