Vasco viaja para o Equador sem Desábato, Yago Pikachu e Breno; confira relacionados

Chegou a hora de mais uma competição internacional para o Vasco da Gama. Se conseguiu se firmar ou não na temporada após Jorginho assumir o comando técnico do time, o momento de provar isso é agora na Copa Sul-Americana.

O Gigante da Colina embarcou para altitude de Quito, no Equador, onde enfrentará os campeões da Libertadores da América de 2008, a Liga Deportiva Universitaria (LDU). Há 10 anos, os equatorianos foram algoz do Fluminense, rival e vizinho do Alvinegro.

Como nem tudo são flores, as notícias para torcedor cruz-maltino não são das melhores. Jorginho não levou, por questões físicas, seus três principais jogadores em 2018, além de poder contar com apenas dois zagueiros, já que Paulão rescindiu com o clube.

Yago Pikachu, Desábato e Breno ficam no Rio de Janeiro por questões físicas, levando em conta que jogaram três partidas em sete dias, sem serem substituídos. Rafael Galhardo ainda se recupera de trauma na cabeça e não viajou. Ramon também fica em São Januário para se recuperar de lesão.

Confira a lista de relacionados:

Goleiros: Martín Silva, Gabriel e Fernando Miguel;

Laterais: Henrique, Luiz Gustavo e Luan;

Zagueiros: Ricardo Graça e Oswaldo Henríquez;

Volantes: Andrey, Bruno Cosendey, Raul e Bruno Silva;

Meias: Evander, Giovanni Augusto, Lucas Santos, Thiago Galhardo e Wagner;

Atacantes: Andrés Ríos, Caio Monteiro, Marrony, Paulo Vitor e Kelvin.