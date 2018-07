Mancini reconhece erro na escalação de Jeferson e má atuação do Vitória em clássico

Durante a semana, o treinador Vagner Mancini afirmou que o Ba-Vi seria uma boa oportunidade para mudar a imagem do Vitória. O comandante tinha em mente os últimos clássicos, quando precisou escalar um time cheio de reservas e acompanhou o jogo longe de campo por suspensão.

Neste domingo, ele teve à disposição a equipe quase completa. Mas a impressão deixada na Fonte Nova fugiu totalmente do que o técnico rubro-negro esperava.

Goleado por 4 a 1, o Vitória foi ultrapassado pelo Bahia na tabela de classificação e volta a se aproximar da zona de rebaixamento do campeonato. Após o clássico, Mancini reconheceu que a atuação rubro-negra foi ruim, e que o resultado prejudica a relação com o torcedor. Ele também afirmou que a falta de entrosamento foi essencial para a derrota. O Vitória entrou em campo com dois estreantes: os atacantes Erick e Walter Bou.

"Desgastada, e com razão. Se eu estivesse em casa, vendo o jogo, estaria muito chateado. Não tem como você vir aqui e falar mentira. Eu acho que fica realmente uma relação desgastada em função disso. Porque o torcedor quer ver, principalmente no clássico, uma equipe que vá que lute, brigue, ganhe a partida. Mas não foi possível. Estamos aqui para reconhecer. Não foi possível. Na quinta tem o Sport, o Vitória tem que entrar com outro perfil, outra atitude. E que todos entendam que as mudanças na equipe eram necessárias, assim como outras virão. E que isso gera falta de entrosamento. Que não sirva como desculpa, mas é realidade", declarou Mancini.

O comandante confessou que escalar Jeferson no jogo foi um erro. O lateral deixou a partida contra o Paraná com um desconforto muscular e só voltou a treinar no sábado. Lucas e Cedric eram as opções disponíveis para a lateral-direita.

"Sobre Jeferson, agora depois do jogo, acho que não foi uma boa escolha ele ter entrado. Porque realmente ele saiu sentindo a perna na quarta. Nós intensificamos o tratamento dele. Ele acabou, no treino de sábado, voltando a campo, fez todas as movimentações, nada sentiu, nos deu segurança de colocar. Hoje, no aquecimento, ele foi exigido de forma para que se, de repente, ele sentisse algo, sairia. Nós já tínhamos mais um atleta que tinha dúvida, entrar o Ramon ou o Lucas na posição. Mas infelizmente ele sentiu no segundo tempo. Agora a gente acha que errou. Ele deveria ter ficado de fora. Mas antes, até pela opinião dele, eu achei melhor escalar", comentou o técnico do Leão.