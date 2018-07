América-MG anuncia Adilson Batista como novo treinador

O América-MG anunciou na tarde desta terça-feira (24), Adilson Batista como um novo técnico. Com contrato até o fim de 2018, o ex-jogador não comanda uma equipe profissional desde 2015, quando deixou o Joinville.

+ Acompanhe tudo sobre o Coelho na VAVEL Brasil

Adilson assume a vaga de Ricardo Drubscky. A troca ocorreu devido a duas derrotas e a entrada do Coelho na zona de rebaixamento do Brasileirão.

Durante a Copa do Mundo, a equipe alviverde perdeu Enderson Moreira - aceitou proposta do Bahia - e foi substituído por Drubscky, então diretor de futebol. A diretoria americana vai se pronunciar sobre a contratação durante a coletiva de apresentação do novo técnico, no CT Lanna Drumond.

Adilson Batista teve passagem marcante como técnico no futebol mineiro, quando levou o Cruzeiro à final da Copa Libertadores de 2009 e ficou no comando do time por dois anos e meio. Além desse trabalho, Adilson também treinou grandes clubes do futebol brasileiro, como Corinthians, São Paulo, Santos, Vasco, Grêmio e Atlético-PR.