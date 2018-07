Atlético-MG anuncia contração do meia Nathan por empréstimo junto ao Chelsea

Na manhã desta terça-feira (24), o Atlético-MG confirmou a contratação do meia-campista Nathan. A equipe alvinegra acertou com Chelsea, da Inglaterra, o vínculo por empréstimo até 30 de junho de 2019.

Em 2014, o jogador de 22 anos foi revelado pelo Atlético-PR. No Furacão, disputou 20 partidas pelo time principal e logo foi vendido aos Blues por € 7 milhões. Entretanto, nunca jogou no Stamford Bridge. No ano seguinte, foi emprestado para o Vitesse, da Holanda, clube em que mais atuou, com 51 partidas e sete gols. Em 2017, defendeu o Amiens, da França, onde disputou apenas três jogos.

Além disso, ele disputou com as seleções de base o Sul-Americano Sub-20 de 2015 e o Mundial Sub-17 em 2013. Nathan é o sétimo reforço do Galo desde a parada para a disputa da Copa do Mundo. Ao todo, são 17 contração do ano.

Com a possível saída de Cazares, que deve ser emprestado para o Shabab Al Ahli Dubai Club, dos Emirados Árabes, o meia chega para preencher uma carência no Atlético: a criação de jogadas.