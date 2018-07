Bruno Nazário e Marcelo Cirino são inscritos pelo Atlético-PR na Sul-Americana

Google Plus

Com as saídas de Léo, Felipe Gedoz e Pavez, o Atlético-PR inscreveu outros 3 nomes para a Sul-Americana, são eles: os recém chegados Bruno Nazário e Marcelo Cirino, e o terceiro goleiro Lucas Macanhan.

O Furacão enfrenta o Peñarol-URU, nesta quarta feira (24), às 19h30, na Arena da Baixada, válido pelo jogo de ida da Sul-Americana. A partida de volta será no dia 7 de agosto, terça feira, às 19h30, no Campeón del Siglo, em Montevidéu. O classificado enfrenta Caracas-VEZ ou Sport Huancayo-PER na terceira fase.



Lista dos inscritos do Atlético-PR na Sul-Americana:

1) Santos

2) Jonathan

3) Lucho González

4) Thiago Heleno

5) Pablo

6) Renan Lodi

7) Raphael Veiga

8) Bruno Nazário

10) Marcelo Cirino

11) Nikão

12) Felipe Alves

13) Paulo André

14) Léo Pereira

15) Camacho

16) Bruno Guimarães

17) Guilherme

19) Matheus Anjos

20) Matheus Rossetto

22) Marcinho

24) Demethryus

25) Wanderson

27) José Ivaldo

28) Yago

29) Lucas Macanhan

30) Bergson