Lisca lamenta chances perdidas pelo Ceará:"Poderíamos ter brigado pela vitória"

O Ceará perdeu para o Internacional na noite desta segunda-feira (23) por 1 a 0 pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A no Beira Rio, em Porto Alegre. Com gol de William Pottker no segundo tempo, o Ceará perdeu a chance de garantir 3 pontos e permanece em último lugar da tabela, com 8 pontos. Lisca, técnico do Ceará, que já teve passagem pelo time gaúcho, lamentou o resultado diante de grandes chances perdidas durante as etapas.

No primeiro tempo, o Inter sofreu para passar pela defesa do time visitante. O jogo ficou morno até a metade da etapa, com o Internacional mantendo maior posse de bola. Aos 30, a bola de Nico López, após cobrança de falta, passa perto do gol de Everson. O Ceará tenta levar perigo com Felipe Azevedo, também sem sucesso. Uma bomba de Rossi no travessão levantou os torcedores aos 37 minutos. A primeira etapa seguiu sem sustos até o final.

No segundo tempo, times buscaram mais o ataque em busca de abrir o placar. Patrick, aos 6 minutos, tenta uma bicicleta na segunda tentativa após cruzamento de Rossi. Aos 13 minutos, D'alessandro entrou no lugar do atacante Rossi, mudando a cara da segunda etapa.

Com a retranca forte, o Ceará tenta segurar grandes tentativas do Inter. Foi aos 31 minutos que William Pottker, após jogada entre D'alessandro, Patrick e Nico López, o atacante solta uma bomba para as redes. Nos lances finais, o Ceará tentou com Arthur e o time da casa também pressionou, mas o jogo terminou no 1 a 0 para os gaúchos.

O técnico do Ceará, Lisca, falou ao final do jogo sobre chances perdidas durante a partida e a importância de conquistar pontos para garantir a permanência na Série A, já que é a primeira vez do time na elite do futebol brasileiro.

"Hoje seria um ponto importante, se a gente tivesse um pouquinho mais de força ofensiva e mais efetividade no final, acho que poderíamos até brigar pela vitória, pelo que foi o jogo. As duas equipes, o Inter com mais posse mas a gente controlando bem a partida. Tivemos algumas situações, a última com Arthur, na bola aérea passou perto, entramos mais no campo do Inter, obviamente que eles também. Então parabenizo o Inter pela vitória, uma campanha que ninguém esperava. Nós temos que lutar muito pra permanecer na Série A, seria uma grande conquista para o Ceara, é o primeiro ano do time na Série A, mas ficamos muito para trás. Então nossa briga é bem clara, é a de permanência e com dificuldade. Precisamos crescer muito, valorizar jogos contra concorrentes diretos, aqueles times que estão mais embaixo, ganhar jogos em casa e buscar pontos fora também em algumas situações, ta bem claro nosso objetivo e vamos buscar isso até o final da competição" afirmou o treinador.

O próximo desafio do Ceará é o Fluminense, no sábado (28), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, jogando em casa no estádio Presidente Vargas às 16h em rodada antecipada. Já o Internacional tem pela frente o Palmeiras na quarta-feira (25) no Maracanã, às 19h30 pela 15ª rodada.