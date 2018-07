Douglas lamenta empate da Chapecoense contra Santos: ''Gostinho ruim''

Google Plus

Na reapresentação do elenco da Chapecoense, durante a tarde desta segunda (22), o empate contra o Santos continuou sendo discutido. O resultado manteve o Verdão perigosamente próximo à zona de rebaixamento, há apenas dois pontos do América-MG, primeiro time do Z4.

A exemplo do que o técnico Gilson Kleina disse após o jogo, quando afirmou que sua equipe merecia melhor sorte na partida, o zagueiro Douglas exaltou o controle das ações que o time catarinense teve no duelo.

‘’Tivemos mais volume, criamos as melhores oportunidades, esse empate no final para nós ficou com gostinho ruim”, disse o defensor.

Porém, para ele, o terceiro empate seguido da Chape na competição não abala a confiança. Douglas destacou a melhora de rendimento em relação à partida frente o Bahia, e disse que acredita na recuperação do ritmo de jogo para retomar as vitórias no Campeonato Brasileiro.

‘’A partir do momento que vamos jogando mais partidas, vamos adquirindo ritmo, entrosamento, e a tendência é crescer mais’’, frisou.

A Chapecoense agora viaja para o Rio de Janeiro, onde enfrentará na próxima quinta-feira o Botafogo, pela 15ª rodada do Brasileirão. O jogo será realizado às 19h30, no estádio Nilton Santos.