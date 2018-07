Eduardo Baptista testa alternativas para partida do Coritiba contra Goiás

O Coxa deve ter mudanças para o jogo contra o Goiás nesta terça feira (24), às 19h15, no Estádio Olímpico. No último treinamento antes do jogo, o técnico Gilson Kleina fez alguns testes. Romércio pode entrar no lugar de Thalisson Kelven na zaga e, no meio campo, Simião e Julio Rusch são as opções já que Uillian Correia está suspenso.



O atacante Jonatas Belusso, que fez sua primeira partida com o Coritiba no último jogo, contra o São Bento, acredita que o Verdão pode parar a boa fase do Goiás, mesmo jogando fora de casa.



"São momentos bem distintos que a equipe vem vivendo. Eles acharam uma maneira interessante de jogar que está dando resultado. Espero que a gente possa estar quebrando esse momento bom deles, e também encontrar esse novo momento. E de uma vez por todas deslanchar na competição", disse.



O Coritiba empatou em 2 a 2 na última rodada, contra o São Bento, no Alto da Glória, mesmo depois de abrir 2 a 0 no placar. O atacante reconheceu que o Verdão está deixando a desejar na Série B.



"Nesse momento precisamos priorizar o trabalho interno e pensando no final. Não acho que quem está agora no G-4 vai terminar, isso não signifca nada. O importante é estar dentro do G-4 lá na 37ª, 38 rodada", completou.