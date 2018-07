Com sondagens da Europa, Lucas Romero ainda busca sequência na equipe titular do Cruzeiro

No ano de 2018, Lucas Romero já disputou 28 partidas pelo Cruzeiro. Mesmo assim, o volante de origem ainda busca seu espaço na equipe titular do técnico Mano Menezes. O jogador foi um dos destaques da vitória do time celeste sobre o Atlético-PR, no último domingo (22).

Na temporada, o argentino tem mais partidas atuando pela lateral direita do que na sua posição original. Entretanto, esta situação não impede que desperte o interesse de clubes europeus.

De acordo com o portal "GloboEsporte.com", o empresário do jogador, Alberto Stagliano, afirmou que clubes europeus têm sondado a situação de Lucas, com contrato até o final de 2021 com o Cruzeiro. Entretanto, o clube mineiro tem valorizado o jogador pelos 50% a que tem direito. Não quer perdê-lo por menos de 7 milhões de euros.

“Estou trabalhando par aisso, para conseguir uma sequência, para transmitir confiança no treinador, para que possa confiar em mim. Estou trabalhando para isso. Seguramente, sempre quando entro em campo, demonstro que possa competir nesta posição, que é onde gosto de jogar. Vamos trabalhar e seguir lutando para conseguir uma sequência. Sim, é o que a gente está buscando (sequência maior), jogando no meio de campo, acreditamos que vamos ajudar muito”, disse o empresário.

Contra o Corinthians, pode ser que Lucas Romero continue no time titular cruzeirense. Mano Menezes continuará realizando o rodízio entre os jogadores e pode ser que retire, por exemplo, Edilson e coloque Romero na direita.