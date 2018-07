Figueirense e Vila Nova duelam em confronto direto pelo G-4 da Série B

INCIDENCIAS: Partida válida pela décima sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Começa às 19h15 no Estádio orlando Scarpelli, em Florianópolis

A 17ª rodada da Série B, antepenúltima do primeiro turno, será marcado por jogos importantes. Um deles ocorre nesta terça-feira (24) às 19h15 no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. O Figueirense enfrenta o Vila Nova, em confronto direto pelas primeiras posições da tabela.

Os donos da casa ocupam a sexta posição, com 25 pontos ganhos, um a menos que o Atlético-GO, primeira equipe dentro do G-4, e dois a menos que o rival desta terça. Com 27 pontos, portanto, os visitantes são os terceiros colocados, atrás apenas de Fortaleza e CSA, líder e vice, que têm 30 pontos cada

Figueira quer voltar a encostar no G-4

Para o duelo deste meio de semana, o treinador alvinegro Milton Cruz ainda não poderá contar com os volantes Pereira, que trata de uma luxação no ombro, e Matheus Sales, que cumprirá suspensão automática após tomar o terceiro cartão amarelo no último jogo. Entretanto, o meia João Paulo está curado das dores que o tiraram da rodada passada e fica à disposição. Há também a expectativa pelo retorno de Jorge Henrique, que foi reintegrado ao elenco após lesão na coxa esquerda.

Após ficar quatro jogos sem vencer, o Figueirense reencontrou o caminho dos triunfos na última rodada, ao bater o Guarani, em Campinas, por 3 a 2. Em casa, no entanto, o Alvinegro foi derrotado nas últimas duas partidas que disputou, contra Ponte Preta e Oeste. Para subir na tabela e voltar a encostar nos líderes, os catarinenses sabem que precisam melhorar o desempenho diante do torcedor.

“Tem que trabalhar para buscar as vitórias em casa e complementar o bom desempenho que estamos tendo fora. Sabemos que o fator casa tem que ser um ponto importante. Não temos sido dessa maneira no campeonato, mas temos buscado, temos feito nosso melhor para as vitórias, Agora, voltando para casa, vamos com o pensamento de vencer e trazer o torcedor para o nosso lado”, destacou o lateral direito Diego Renan.

Hemerson Maria reencontra antigo clube e quer vitória

Pelo lado do clube goiano, o confronto marcará o reencontro do técnico Hemerson Maria com o Figueirense, time que defendeu tanto como jogador quanto como treinador. Mesmo com o carinho que tem com a equipe catarinense, o comandante colorado quer aproveitar a boa campanha de sua equipe como visitante para voltar a Goiânia com os três pontos. Nas últimas quatro partidas fora de casa, foram três vitórias e um empate.

“Metade da minha vida eu passei no Orlando Scarpelli. Boa parte dos meus familiares torcem para o Figueirense. Neste jogo, vão torcer para mim. É um clube que está naquele grupo que circula entre Série A e Série B. Expectativa de um jogo duro. Eles vêm de uma vitória importante contra o Gurani. Vivem um momento parecido com o do Vila, pois não estão pontuando muito em casa. É um time bem treinado pelo Milton Cruz. Só que o Vila vem se impondo fora de casa e acredito em um grande jogo”, declarou.

O Vila Nova não terá à disposição o zagueiro Wesley Matos, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o volante Geovane, que sentiu um desconforto muscular e e será preservado. Por outro lado, o goleiro Mateus Pasinato e o meia Elias retornam após cumprirem suspensão diante do Brasil de Pelotas.