Fugindo do tradicional, Flamengo lança terceiro uniforme na cor azul

O Flamengo divulgou na manhã de segunda-feira (23.07) o terceiro uniforme para a temporada 2018. Primeiramente a camisa foi divulgada no site da Adidas, fornecedora de material esportivo, com uma novidade inovadora, ecológica, na cor azul. A nova camisa é produzida por meio de plásticos retirados do oceano e a cor é alusão as praias cariocas. A camisa vai estar disponível para venda a partir da madrugada de quarta-feira, dia 25, às 1h de (Brasília), no site da marca.

Para a divulgação da nova camisa, o clube contou com a partipação de Cuellar, Diego e Paqueta, que fizeram uma ligação por vídeo com três torcedores. Eles convidaram os torcedores rubro-negros para conhecerem a camisa e irem ao Maracanã, no próximo, quando o Flamengo vai enfrentar o Sport pelo Brasileirão.

Vale lembrar que a nova camisa do Flamengo faz parte de uma campanha da Adidas especificamente exclusiva para os terceiros uniforme de Flamengo, Real Madrid, Bayer de Munique, Juventus e Manchester United. O valor é de R$ 249,99 para versão masculina e de R$ 229,99 na feminina. O short custará R$ 129,99.

O Flamengo vai estrear o terceiro uniforme contra o Santos, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta, na Vila Belmiro. O Rubro-Negro lidera o torneio com 30 pontos, um a mais que o São Paulo, vice-líder.