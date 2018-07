Análise VAVEL: Marcelo Oliveira terá quebra cabeça para montar Fluminense contra Palmeiras

Marcelo Oliveira já tem seu primeiro grande desafio à frente do Fluminense. O confronto diante do Palmeiras, na próxima quarta-feira (23), às 19h30, no Maracanã, vai se aproximando. A equipe Tricolor coleciona desfalques para a partida: Richard, Léo, Dodi e Sornoza não poderão atuar pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, suspensos por terceiro cartão amarelo.

Para complicar um pouco mais o quebra-cabeças tricolor, o meia-atacante Luciano deverá ser outra opção a menos. O jogador ainda não está regularizado e é considerado uma possibilidade pouco provável para o confronto.

Diante do panorama atual, algumas opções se apresentam para o comandante tricolor. Os movimentos naturais são a entrada do experiente volante Aírton na vaga deixada por Richard. Jadson também deve retornar ao time no lugar de Dodi. Gilberto tende a retornar à equipe substituindo Léo, após inatividade por lesão.

A vaga deixada por Sornoza, no entanto, é a que causa maiores dúvidas. O técnico pode optar por manter a formação tática com três volantes e, assim, Mateus Norton fecharia a trinca com Jadson e Aírton, assim o meia-atacante Everaldo pode ganhar uma oportunidade na equipe. O mesmo pode se repetir com a entrada do contestado Luquinhas, que recebeu poucas oportunidades desde o retorno do Samorín.

Mais uma alternativa seria colocar Marcos Junior recuado para o meio-campo. Assim, Junior Dutra e Matheus Alessandro disputariam uma vaga no comando de ataque ao lado de Pedro. Uma última opção seria alterar a formação da equipe. Nesse caso, Marcelo entraria com Jadson e Aírton como volantes, Everaldo ou Marcos Junior na armação das jogadas e um trio de ataque à frente, com Matheus Alessandro, Junior Dutra e Pedro.

Marcelo Oliveira ainda não dá pistas de qual opção será a escolhida. Nesta terça-feira (24), às 15h30, o Flu realiza seu último treino antes da partida contra o Palmeiras. O Tricolor ocupa a 11ª colocação no Campeonato Brasileiro, somando 18 pontos.