Apresentado após estrear pelo Fluminense, Everaldo afirma: “Estava louco para vestir a camisa”

O Fluminense apresentou na tarde desta terça-feira (24), mais um reforço para o setor ofensivo. Trata-se do atacante Everaldo, que veio do São Bento (SP). O atacante iniciou elogiando o clube.

“Chegar no Fluminense é uma sensação muito boa. Sempre trabalhei para jogar na série A e hoje estou aqui, podendo mostrar meu trabalho”, disse o atacante.

+ Acompanhe todas as notícas sobre o Fluminense na VAVEL Brasil

Everaldo revelou também que já havia atuado como meia e se colocou à disposição para o técnico Marcelo Oliveira. E ele falou como foi a recepção no novo clube.

“Quando você chega em um clube novo, muitas vezes está tímido, ansioso. O grupo me abraçou e foi muito bom jogar logo para matar essa ansiedade. Eu estava louco para vestir essa camisa. O ambiente aqui é o melhor possível”.

Antes mesmo de sua apresentação o atacante já havia feito sua estreia com a camisa Tricolor no último domingo, contra o Sport, em Recife, cidade onde ele nasceu. Everaldo falou como foi a sensação. “Foi muito bom estrear na minha terra natal, com todos os meus familiares por lá. Isso me deu uma motivação a mais. Foi bem bacana”.

Além de Everaldo, para o ataque o Fluminense conta com nomes como o de Marcos Júnior, Pedro, o artilheiro do time no Campeonato Brasileiro com nove gols, além dos também recém-chegados Luciano e Junior Dutra. Everaldo falou sobre a concorrência na posição.

“A briga pela posição vai ser boa. Cada um vai brigar pelo seu espaço. Todo o grupo tem que se qualificar o quanto puder para poder conquistar grandes coisas em uma competição longa como é o Brasileirão”.

Foto: Lucas Merçon/Fluminense

O atacante também falou sobre as possibilidades de jogo e afirmou que seu posicionamento vai depender do treinador e prometeu bastante garra nos jogos.

“Gosto de jogar pela beirada do campo, principalmente pelo lado esquerdo. A torcida pode esperar muita garra, empenho. Isso não vai faltar. Se o professor Marcelo optar por me colocar no meio, eu vou jogar, sem nenhum problema. É acertar o posicionamento nos treinamentos, no dia a dia, para dar sequência”.

Para fechar a apresentação, Everaldo falou como será a sua estreia no Maracanã. Ele revelou ser um sonho e que está bastante ansioso para essa oportunidade, que pode ser já na próxima rodada.

“Jogar no Maracanã era um sonho que eu tinha que amanhã, talvez, eu possa realizar. Estou bastante ansioso, na verdade, eu queria que o jogo fosse agora. Mas é esperar, treinar e concentrar para ter a oportunidade”, finalizou.

A próxima partida do Fluminense será contra o Palmeiras, no Maracanã, às 19:30. O confronto é válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor é o 11º com 18 pontos, enquanto a equipe paulista ocupa o sexto lugar, com 23 pontos.