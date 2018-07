Artilheiro do Fluminense no ano, Pedro comemora bom momento: "Realização de um sonho”

Antes do treino desta terça-feira (24), o atacante Pedro concedeu entrevista no CT Pedro Antônio. O atacante, que é o artilheiro do clube no Campeonato Brasileiro, com nove gols, falou do seu momento atual.

“Vestir a camisa do Fluminense é a realização de um sonho e fazendo gols é melhor ainda. Um trabalho que vem sendo realizado desde a base e tem sido feito também no profissional” disse o atacante.

Apesar de ser jovem, Pedro é o atual dono da camisa nove do Fluminense, o que faz com que ele seja a principal arma da equipe para marcar gols. Pedro afirmou que vem trabalhando para ser cada vez melhor.

“Sei da onde eu vim e o que trabalhei até esse momento. Venho conquistando meu espaço. Não vai ser diferente porque sou o camisa 9. Vou continuar trabalhando, pois a responsabilidade só vai aumentando”.

Antes de Pedro, os donos da camisa nova do Tricolor foram Henrique Dourado, atualmente no Flamengo, e Fred, que atuou pelo Fluminense por sete anos. Pedro falou sobre os dois e destacou suas qualidades.

“Fred e Dourado são grandes jogadores com quem trabalhei. O Fred me ensinou muito sobre movimentação e pivô dentro da área. Tenho prazer imenso de ter trabalhado com esses grandes amigos e jogadores”.

O Fluminense terá desfalques importantes para o duelo contra o Palmeiras, na próxima rodada. Entre eles, o meia Sornoza e o volante Richard.

“Ainda não sabemos o time que vai entrar em campo, mas temos quatro desfalques importantes. Quem entrar vai dar o melhor em campo. Quem está aqui tem que estar preparado”.

Pedro marcou os três gols da equipe no retorno do campeonato após o retorno após a Copa do Mundo. Dois deles deram a vitória para o Tricolor contra o Sport, no último domingo.

“Contra o Sport tive mais oportunidades, diferentes do jogo contra o Vasco em que consegui aproveitar um lance em que a bola chegou. Se pintar a oportunidade tem que matar. Fico feliz que nos últimos jogos pude ajudar com gols”.

O atacante também falou sobre as instruções que o técnico Marcelo Oliveira passa a ele nos treinos. E destacou que cada treinador possui uma forma de trabalhar.

“Cada treinador tem sua maneira de trabalhar. O Marcelo conversa comigo para não sair muito da área e fala da importância de aproveitar as oportunidades e fazer gols” finalizou o atacante.

A próxima partida do Fluminense será contra o Palmeiras, no Maracanã, às 19:30. O confronto é válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor é o 11º com 18 pontos, enquanto a equipe paulista ocupa o sexto lugar, com 23 pontos.