Internacional vence Ceará, se firma no G-6 e encosta nos líderes do Brasileiro

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA 14ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO, DISPUTADA NO ESTÁDIO BEIRA-RIO, EM PORTO ALEGRE-RS.

O Internacional venceu o Ceará por 1 a 0 na noite dessa segunda-feira (23), em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio.

Em uma partida que o Inter buscava os três pontos para colar de vez na "galera de cima" da tabela e o Vovô tentava o empate para se aproximar do Atlético Paranaense (penúltimo colocado), a equipe que mais buscou o jogo saiu vencedor, com o gol marcado por William Pottker.

+ Confira todas as notícias do Internacional na VAVEL Brasil

D'Alessandro saiu do banco para ser decisivo e ajudar na criação de jogadas do Inter, que não conseguia chegar à meta adversária no primeiro tempo. Com a vitória, o time colorado finaliza a rodada na 3ª colocação, marcando uma série de 10 jogos sem perder (6 vitórias e 4 empates). O Ceará amargou mais uma derrota e continua isolado na lanterna da competição.

O jogo

O primeiro tempo foi marcado por um futebol burocrático. A equipe mandante trocava passes e tinha um certo controle do jogo, tentando criar algo usando a criatividade de Nico López e a velocidade de Rossi, mas sem sucesso. Enquanto o Inter rodava a bola, o Ceará se fechava, mostrando que veio ao Beira-Rio para esperar um erro do time colorado.

A melhor chance do primeiro tempo foi do Inter, em uma arrancada de Rossi. O atacante deixou dois zagueiros no chão, ficando cara a cara com o goleiro Éverton, mas acabou exagerando a força do chute e a bola foi no travessão.

Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Os excessivos erros de passes continuava atrapalhando as pretensões dos times no segundo tempo. Mas para o Ceará estava tudo bem, o ponto que não era suficiente para tirar o Vovô da lanterna.

O Inter queria mais e continuou tentando. Damião, que saiu do banco, chutou forte e o goleiro Éverson não conseguiu segurar, soltando a bola nos pés de William Pottker, que após ficar 14 jogos sem balançar as redes, marcou pelo segundo jogo seguido, colocando o time colorado na frente aos 31 minutos da segunda etapa.

Já nos acréscimos Arthur desviou de cabeça contra a meta de Danilo Fernandes, mas a bola não entrou, só assustando o goleiro colorado.