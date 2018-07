Cumprindo nova punição como mandante, Ponte Preta busca reabilitação diante do Juventude

Após ver sua boa sequência encerrar diante do lanterna Boa Esporte, com uma derrota por 2 a 1 no último sábado (21), a Ponte Preta recebe o Juventude, nesta terça-feira (24), na Arena Fonte Luminosa, às 20h30 pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro visando entrar no G-4 da competição. A Macaca é a sétima colocada, com 24 pontos, já o Juventude é 12º, com 21.

Esse será o primeiro dos dois jogos que a Ponte vai atuar em Araraquara por conta da punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) devido a um rojão atirado do lado de fora para dentro do Moisés Lucarelli durante a partida contra o Oeste. Na última rodada do primeiro turno, a Macaca também encara o Avaí na Arena Fonte Luminosa.

Brigatti testa novas alternativas

A Ponte Preta não teve um bom começo na Série B, inclusive chegou a demitir o técnico e o interino João Brigatti assumiu a equipe, que estava próximo ao Z-4 e deu esperanças ao Alvinegro, que vinha em uma ótima sequência positiva, antes da partida contra o Boa Esporte. Mesmo com a derrota no último fim de semana, uma vitória nesta terça-feira (24), junto com uma combinação de resultados, deixa a equipe entre os quatro primeiros colocados.

Para o jogo diante do Juventude, o time paulista não terá o lateral-direito Igor, que está suspenso após tomar o terceiro cartão amarelo, Tiago Real, com endema na coxa, Fellipe Cardoso, que está em transição física e Roberto com problema no ombro. Por outro lado, contará com a volta do atacante André Luis.

Apesar de Brigatti não confirmar, a Ponte pode ter três mudanças em relação ao último jogo. Em último treino realizado nesta segunda-feira (23), em Araraquara, três novidades entre os titulares foram notadas: Orinho na defesa, Paulinho no meio e André Luiz no ataque.

Juventude quer retomar confiança após vitória

Por outro lado, o Juventude, que venceu o CRB no último sábado (21) por 1 a 0, também vem confiante para a partida, após encerrar uma sequência de cinco jogos sem vencer e conseguiu abrir uma vantagem da zona de rebaixamento.

O técnico Julinho Camargo não deve promover nenhuma mudança na equipe em relação à última partida. O treinador quer uma postura inteligente dentro de campo para sair com os três pontos. Camargo poderá contar com a volta do volante Diones, que cumpriu suspensão após tomar o terceiro amarelo.Já o lateral- esquerdo Neuton ficará afastado dos gramados por quatro semanas.