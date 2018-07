Cueva se despede do São Paulo com vídeo de gol sobre Corinthians

Google Plus

O meia peruano Cueva se despediu nessa segunda-feira (23) com um vídeo em sua rede social. O peruano está de malas prontas para ir para a Rússia e defender as cores do Krasnodar.

O jogador postou um vídeo em que bateu um pênalti de cavadinha e abriu o placar em um clássico contra o Corinthians, o jogo era válido pelo Campeonato Brasileiro de 2016. O jogo acabou com uma vitória de 4 a 0 da equipe tricolor e o gol de Cueva foi apelidado como ''cuevadinha''.

Junto com o vídeo, o jogador postou o seguinte texto de despedida. ''Quero agradecer da parte mais profunda do meu coração a torcida de São Paulo por todo o apoio recebido durante esses dois maravilhosos anos que passamos juntos ... Eu sempre terei em mente, não há palavras para descrever o que vivenciei nos bons e nem nos tão bom assim, eles estavam ao meu lado... e eu sempre vou me lembrar deles ... Força Tricolor!''

No início desse ano o jogador teve um grave problema de indisciplina, quando faltou a reapresentação do elenco. Tal atitude fez o meia ser cobrado pelo diretor - executivo, ninguém menos que Raí, ídolo do Tricolor.

Cueva jogava pelo São Paulo desde 2016 e atuou em 87 jogos, tendo feito 20 gols.