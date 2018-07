Jorginho não demonstra preocupação com partida do Vasco na altitude

A delegação do Vasco da Gama desembarcou em Quito na madrugada desta terça-feira (24) para o confronto diante da Liga Deportiva Universitaria (LDU), pela segunda fase da Copa Sul-Americana, no estádio Casa Blanca.

São 2.850 metros acima do nível do mar. Jorginho fez alguns alertas para as mudanças com a altitude, mas demonstrou motivação e nao se procupa com a falta de oxigênio, alegando ter jogado algumas vezes nessas condições.

“A principal mudança é a questão do chute a gol. Tem menos ar. Eu nunca senti cansaço jogando aqui. Estou muito motivado para iniciar (a Sul-Americana). Já joguei muitas vezes na altitude, também vim aqui como auxiliar do Dunga (na Seleção)”.

Yago Pikachu, Desábato e Breno não viajaram com a equipe. Os três ficaram no Rio de Janeiro, poupados pelo desgaste físico de três partidas em sete dias. O treinador explicou o planejamento para essa sequência de jogos e disse não priorizar nenhuma competição.

“Tínhamos um planejamento desses três jogos, que eram fundamentais. O grande problema é que acumulou. Esperávamos trocar alguns jogadores, mas não deu. Eles chegaram num nível de cansaço muito grande. Poderíamos ter um problema. Mas não estamos priorizando o Brasileiro”.

Em relação a Kelvin, provável substituto de Pikachu, o comandante foi breve e elogiou seu ponta: “Kelvin voltou muito bem. É um jogador diferente, vai para dentro no mano a mano”.

Sobre o treino desta terça-feira (24), já no Equador, o técnico contou que fará apenas alguns ajustes, mostrará vídeos e dará um descanso aos seus atletas: “Basicamente vamos só organizar a equipe em situações ofensivas e defensivas. Passar vídeo para eles. Temos que descansá-los hoje”.

O zagueiro Oswaldo Henríquez chegou e estreou diante do Grêmio, no último domingo (22). Ele começará jogando pela primeira vez nesta quarta-feira (25) e Jorginho disse que estará atento ao possível cansaço do defensor: “Henríquez vinha treinando no Sport. Procuramos dar uma carga melhor. Entrou bem no jogo. Pode ser que sinta no fim do jogo. Estamos atentos a isso”.