Juventude vence Ponte Preta no Moisés Lucarelli pelo placar mínimo

Ponte Preta e Juventude entraram em campo na noite desta terça-feira pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A Macaca buscava vencer para chegar na zona de classificação, mas quem levou a melhor foi a equipe gaúcha no duelo.

A Ponte Preta ameaçou pressionar, mas foi o Juventude que marcou logo nos primeiros minutos. Maurício Santos cruzou pela esquerda e Elias apareceu para desviar para o gol, colocando o clube gaúcho na frente.

Após sofrer o gol, a equipe da casa trocava passes, mas encontrava dificuldades de criar no meio de campo. Já os visitantes se fecharam na defesa para impedir a investida adversária.

Aos 24 minutos, a Ponte assustou a defesa gaúcha. Após cobrança de escanteio, Nathan tentou finalizar mas foi travado. Na sobra, Paulinho direcionou ao gol, fazendo com que Matheus trabalhasse para defender em dois tempos.

No final da primeira etapa quase veio o empate. Barcelos cruzou na área e João Vitor subiu para cabecear, mandando perto do canto esquerdo.

Na segunda etapa, a Ponte Preta continuou com dificuldades para criar, pecando na hora do passe. O jeito era arriscar de longe, o que só aconteceu com maior perigo aos 26 minutos. André Luís recebeu pelo meio e puxou para esquerda, soltando o chute em direção ao gol de Matheus, que precisou se esticar para evitar o gol de empate. O Juventude, por sua vez, estava completamente na defesa, tentando sair no contra-ataque.

Aos 38 minutos, a Ponte conseguiu chegar tocando a bola. Juan apareceu livre na área e cruzou para Neto Costa, que não conseguiu chegar a tempo. Os erros atrapalharam os donos da casa, que tentaram, mas não alcançaram o empate, chegando a quarta derrota como mandante na competição.

Com 23 pontos, a Ponte Preta está na oitava posição. Na próxima rodada enfrenta o Coritiba, fora de casa, às 16h30 do sábado. O Juventude também tem 23 pontos, mas pelo número de vitórias fica atrás, na décima posição. A equipe recebe o Fortaleza também no sábado, no mesmo horário.